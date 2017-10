Serie A, Atalanta-Verona 3-0, Freuler-Ilicic-Kurtic

Bella di notte, durante la settimana ancor più che nel weekend. L'Atalanta si conferma implacabile, a tratti spettacolare quando si gioca il mercoledì o il giovedì come in Europa League: aveva travolto il Crotone un mese fa, fa lo stesso col Verona vincendo 3-0, pur faticando per un tempo, finché dura la resistenza dell'Hellas. Decidono i gol di Freuler (migliore in campo), Ilicic e Kurtic, il Papu Gomez resta a secco ma rimette minuti nelle gambe dopo lo stop forzato col Bologna, Gasperini ottiene la seconda vittoria di fila per la prima volta in questo campionato.



Pecchia se la gioca senza Pazzini, perché chiede a Kean, come a Cerci e a Verde, di lavorare duro anche in fase difensiva. Il gioiello di scuola Juve è intraprendente, sfiora un gol e ne segna anche uno poi annullato dalla Var per fuorigioco, cosa che era successa poco prima anche a Freuler, per la posizione irregolare di Cornelius.



Così l'Atalanta fino all'intervallo è bloccata anche perché i suoi uomini di qualità, Gomez e Ilicic, non si accendono. Nella ripresa, però, la musica cambia: Bessa perde palla al limite dell'area su pressione del Papu, Freuler si inserisce a batte il portiere. Da quel momento in poi in campo c'è quasi una sola squadra: Ilicic raddoppia con un sinistro deviato su assist di Freuler, Kurtic trova il tris servito da Gosens e lo stadio applaude perché l'Atalanta non smette mai di essere padrona del campo rischiando solo sul 3-0, quando Zaccagni spara addosso a Gollini.