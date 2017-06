Serie A, Atalanta-Sassuolo 1-1: Gasperini frena

Atalanta-Sassuolo 1-1 (tabellino, cronaca e classifica)



Mattia Caldara non gioca ancora nella Juventus, eppure, a vederlo in campo durante Atalanta-Sassuolo, può sembrare quasi legittima l'impressione che avesse la testa altrove, magari alla Champions. La frenata dei bergamaschi, che non vanno oltre il pari (1-1) acciuffato dopo un lungo forcing grazie a Cristante, potrebbe non essere così deleteria in chiave Europa League, a patto che da qui a fine stagione non ci siano altre distrazioni clamorose, soprattutto da parte degli uomini chiave di questo campionato finora esaltante.



Caldara, promesso sposo bianconero dal 2018, ha regalato il gol del provvisorio vantaggio al Sassuolo, prima con un controllo difettoso, poi con tentativo di passaggio orizzontale intercettato da Pellegrini che si è involato verso la porta e ha battuto Berisha. Nella ripresa, quando Cristante aveva già segnato la rete del pari, il difensore si è ritrovato solo davanti a Consigli in probabile posizione di fuorigioco non segnalata dall'arbitro e dai suoi assistenti, ha cincischiato un po', poi ha calciato troppo debolmente facendosi deviare il tiro in angolo.



L'1-1 sta un po' stretto all'Atalanta che ha giocato come al solito dimostrandosi per lunghi tratti padrona del campo: ha cominciato meglio sfiorando due volte il gol col Papu Gomez (un destro a giro di poco a lato e una conclusione sul palo), poi ha fatto un po' di fatica in più, ma senza concedere nulla al Sassuolo fino al disastro di Caldara.



Senza Defrel, uscito per infortunio, e con un Berardi sotto tono, Di Francesco a un certo punto ha badato al sodo e nella ripresa è cominciato l'assedio atalantino: Masiello ha sfiorato il pari (reclamando un rigore), poi, dopo un'occasione divorata da Ragusa, è arrivata la rete di Cristante su assist del solito Papu Gomez, e subito dopo altre due grandissime chance per la squadra di Gasperini: Consigli si è esaltato prima su Grassi, poi su Caldara. E il forcing finale non è bastato: l'Atalanta resta quinta dietro la Lazio e va temporaneamente a +4 sull'Inter e a +5 sul Milan.