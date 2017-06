Serie A, Atalanta-Sampdoria 1-0: decide il Papu Gomez su rigore

L'Atalanta supera 1-0 la Sampdoria a Bergamo nel primo dei due posticipi della 21esima giornata di Serie A e sente sempre più profumo d'Europa. La squadra di Gasperini, partito con due classe 1999 tra i titolari, gioca meglio degli ospiti e crea molte occasioni, ma sblocca la gara solo al 60' grazie a un calcio di rigore assegnato per un dubbio fallo di Torreira su Petagna e trasformato da Gomez. Con questi tre punti i nerazzurri superano il Milan e sono sesti a una lunghezza dall'Inter, Sampdoria invece ferma a 24 punti al quint'ultimo posto della classifica.

Atalanta-Sampdoria 1-0 (Tabellino, cronaca e classifiche)

Largo ai giovani in casa Atalanta, nel 4-3-3 di Gasperini c’è spazio dall’inizio per due classe 1999 come Bastoni e Melegoni (è la prima volta che succede nei top-5 campionati europei in questa stagione), mentre in attacco recupera il Papu Gomez, che agisce con Kurtic ai lati di Petagna. Giampaolo schiera il classico 4-3-1-2 con Quagliarella e Schick coppia d’attacco supportati da Bruno Fernandes, a centrocampo spazio a Linetty e Praet, mentre i terzini sono Pereira e Pavlovic.

Partita subito aperta e giocata a ritmo sostenuto da entrambe le squadre, la prima occasione è dell’Atalanta, Conti mette in mezzo e Puggioni è bravo ad evitare l’autogol di Torreira, al quarto d’ora la risposta di Quagliarella, che sfiora la traversa con una splendida girata al volo (sarebbe stato il gol della giornata). L’Atalanta gioca bene e trova spazio soprattutto sulle fascie, dove Spinazzola e Conti trovano buoni varchi, gli ospiti preferiscono aspettare e colpire in ripartenza, alla mezz’ora Linetty calcia altissimo da ottima posizione dopo una bella azione sulla fascia di Schick. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 anche grazie al super salvataggio di Silvestre, che in scivolata anticipa Petagna a due passi dalla linea di porta.

La ripresa si apre con Grassi al posto di un positivo Melegoni, dieci minuti dopo il fischio di inizio Giampaolo perde Praet per infortunio, al suo posto Djuricic. La prima grande occasione arriva al 15' con Puggioni bravissimo a rispondere d'istinto al destro al volo del Papu Gomez, ma un minuto più tardi il portiere doriano non può nulla sul calcio di rigore dell'argentino, assegnato per un dubbio fallo di Torreira su Petagna. La Samp prova a rispondere inserendo Muriel per Linetty, ma le occasioni migliori sono ancora per i padroni di casa, che sfiorano il raddoppio prima con Petagna e poi con Freuler, che calcia altissimo da dentro l'erea di rigore. L'Atalanta spinge alla ricerca del 2-0 e si scopre, Schick scappa da solo in contropiede ma Masiello lo ferma con una grande chiusura, poi Petagna va a un passo dal gol di spalla su calcio d'angolo. Finisce 1-0 e l'Atalanta "verde" di Gasperini esce tra gli applausi convinti del suo stadio.

La partita era iniziata con la coreografia dell'Atleti Azzurri d'Italia che recitava "Voglia d'Europa", con questo successo i nerazzurri sorpassano il Milan e sono sesti in classifica, con un gioco di tale qualità e questi giovani sognare si può.