Serie A, Atalanta-Roma 0-1, Kolarov gol su punizione

ATALANTA-ROMA 0-1 (tabellino e cronaca)



Il sole di Bergamo spazza via tutte le nubi che si erano addensate sulla Roma negli ultimi giorni d'estate: i giallorossi vincono al debutto in campionato dopo le ultime due sconfitte in amichevole e partono col piede giusto, senza strafare, ma incamerando tre punti che aiutano a risolvere più in fretta i problemi.



Contro l'Atalanta, indebolita visibilmente dal mercato, decide una punizione di Kolarov, criticato all'arrivo per il suo passato alla Lazio e ora primo marcatore stagionale. Suona quasi come un omaggio alla prima da dirigente di Francesco Totti che in quel modo, seppur con l'altro piede, di gol ne ha segnati tanti, calciando rasoterra sotto la barriera.



Per essere una partita di Serie A, giocata oltretutto il 20 agosto, Atalanta-Roma sorprende sin dall'inizio per i suoi ritmi elevatissimi e il tentativo di entrambe le squadre di pressare alto con continui raddoppi. Merito dei due allenatori, Gasperini e Di Francesco, costretti a far entrambi di necessità virtù, aspettando gli ultimi colpi: il primo si ritrova con Hateboer e Gosens a spingere sulle fasce al posto di Conti (già al Milan) e Spinazzola (promesso alla Juve), il secondo rimette Defrel ala destra dopo avergli insegnato a fare il centravanti per due anni al Sassuolo.



A prendere in mano l'Atalanta ci pensa il solito Papu Gomez: suo il primo tiro pericoloso parato da Alisson, suo l'assist per Kurtic che spara alto. Sono le uniche vere occasioni, neppure nitidissime, in una partita di grande intensità, ma non meravigliosa dal punto di vista tecnico. La Roma, spesso strigliata da Di Francesco per la difficoltà in costruzione (ma il merito è soprattutto dell'Atalanta), si rende pericolosa con un taglio di Defrel, prima di sbloccare il risultato su punizione con Kolarov al 31'.



Nella ripresa i ritmi si abbassano notevolmente e la Roma anche, minuto dopo minuto: Gasperini si gioca le carte Cornelius (mobile, ma mai pericoloso) e Ilicic ed è lo sloveno arrivato dalla Fiorentina a colpire il palo nel finale a un passo dalla porta sull'ennesima azione avviata da Gomez. La Roma soffre, fa infuriare Di Francesco (che sfascia un seggiolino), ma ovviamente si tiene stretta il successo. Il bel gioco arriverà.