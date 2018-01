Serie A, Atalanta-Napoli 0-1: Mertens si è sbloccato

Il Napoli ricomincia il campionato da dove lo aveva interrotto, vincendo. La squadra di Sarri espugna Bergamo al termine di una partita molto tattica e dalla grandissima intensità e supera un esame di maturità importante per la corsa scudetto. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la gara viene decisa nella ripresa da Mertens, che fulmina Berisha con un destro dal limite splendidamente lanciato a rete da Callejon e si sblocca dopo 9 gare di digiuno. Tre punti fondamentali per gli azzurri, che indipendentemente dal risultato della Juve passeranno un'altra settimana in testa alla classifica.

Atalanta-Napoli 0-1 (cronaca e tabellino)

Sarri all'ultimo minuto perde Hamsik, influenzato, e lancia Zielinski dal primo minuto, Gasperini (squalificato) risponde mandando ancora in panchina Petagna e scommettendo su Cornelius in avanti con Gomez e Ilicic alle sue spalle.

In avvio il Napoli prova a fare possesso palla, ma l'Atalanta pressa molto alto con tutti gli uomini, Ilicic marca a uomo Jorginho e spegne sul nascere i tentativi degli azzurri. Nei primi 20' di gara non succede praticamente nulla, in campo regna l'equilibrio totale, ma la Dea sembra più propositiva e colleziona calci d'angolo in serie (6 nella prima metà del primo tempo). La prima emozione la regala Insigne con la sua classica giocata a rientrare, ma Toloi mette in corner e per diversi minuti quella resta l'unica emozione. La partita è molto maschia, le squadre lottano su ogni pallone, si sbaglia molto e praticamente si gioca in 30 metri a metà campo, al 45' tutti negli spogliatoi dopo un primo tempo di grande intensità ma avaro di occasioni da gol (nessun tiro in porta e nessuna parata).

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e con un Napoli più volitivo e col baricentro un po' più alto, dopo 4 minuti Zielinski ha una buona chance ma calcia altissimo dal limite dell'area. Il Napoli gioca meglio, si muove di più senza la palla e costringe l'Atalanta sulla difensiva, Insigne inventa un grande assist per Callejon, ma sul colpo di testa dello spagnolo Berisha è miracoloso e poi Masiello libera l'area (55'). La risposta dei nerazzurri è firmata Ilicic, che calcia alto da dentro l'area dopo la sponda aerea di Cornelius prima che Gosens prenda il posto di Spinazzola (62'). La partita è molto più viva rispetto alla prima frazione e al 66' si sblocca grazie a Callejon, che serve un delizioso assist in profondità e regala a Mertens la possibilità di rompere un digiuno da gol che durava da 9 partite. Nonostante lo svantaggio l'Atalanta non si scompone e anzi prova a graffiare, Reina fa un grande intervento sul tiro da fuori di Cristante e poi blocca il colpo di testa di Toloi. A un quarto d'ora dalla fine Sarri richiama Insigne e inserisce Hamsik, la Dea risponde con Haas al posto di uno stremato Ilicic e si gioca il tutto per tutto con Orsolini per Toloi. Il Napoli si difende bene e sfrutta il campo a disposizione per cercare di far male ai nerazzurri, nel finale Hamsik e Rog si divorano la chance per il raddoppio.