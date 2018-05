Serie A, Atalanta-Milan 1-1: Gattuso in Europa League

Fino al minuto 91 il Milan, avanti con Kessié, era sicuro di andare direttamente ai gironi di Europa League senza aspettare l'ultimo turno con la Fiorentina. Invece il pari di Masiello (con la complicità di Donnarumma) spinge sì Gattuso aritmeticamente in Europa ma non esclude ancora la possibilità di disputare i fastidiosi preliminari qualora non arrivasse un successo con la Viola e l'Atalanta - quasi certa della qualificazione dato che ha 3 punti di vantaggio sulla squadra di Pioli, con una situazione di parità negli scontri diretti e una migliore differenza reti (+7) - vincesse invece sul campo del Cagliari, ancora in lotta per non retrocedere. Il club di via Aldo Rossi è dunque padrone del proprio destino a 90' dal termine ma è chiaro che l'1-1 rappresenta una beffa, l'ennesima, in una stagione a dir poco deludente dopo la faraonica campagna acquisti. E l'Atalanta si conferma una bestia nera: il successo con i nerazzurri manca dal 30 maggio 2015.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

Avvio (sotto una forte pioggia) a tinte rossonere: il Diavolo è molto aggressivo e sembra sorprendere l'Atalanta, incapace di prendere campo e creare le solite trame di gioco. I rossoneri mantengono le linee molto vicine e grazie ai movimenti dei centrocampisti riescono a eludere la pressione nerazzurra. Il predominio ospite non porta a occasioni da gol: Berisha non deve compiere alcuna parata di rilievo e così la squadra di Gasperini (squalificato, in panchina c'è Gritti) guadagna fiducia e inizia a presentarsi con una certa pericolosità dalle parti di Donnarumma affidandosi soprattutto alla vivacità di Barrow. L'undici di Gattuso sembra però quello delle giornate migliori, in particolare sull'out di destra dove il trio Abate-Kessié-Suso crea sempre superiorità numerica (spesso gli orobici ricorrono ai falli per spezzare la manovra milanista), mentre sull'out opposto Calhanoglu conferma di avere un 'piede caldo' (velenosa la punizione deviata in corner da Toloi). Nel finale di frazione la trama del match cambia perché i padroni di casa ritrovano lo spirito delle ultime settimane mettendo alle corde i rivali: Freuler e Cristante vengono murati da distanza ravvicinata dopo un precedente tentativo di Barrow.



Nella ripresa gli orobici aumentano ulteriormente il ritmo e sfiorano il vantaggio: Donnarumma respinge il colpo di testa di Cristante prima che Caldara si divori l'1-0 da due passi e quindi l'estremo difensore vede sfilare fuori di poco la conclusione dal limite dell'ex centrocampista del Benfica. Ma il Milan, nel momento migliore dell'Atalanta, trova il gol, e che gol: l'ex Kessié gela l'Atleti Azzurri con un destro preciso e potente che non lascia scampo a Berisha. Per i nerazzurri le cose si complicano ancora cinque minuti più tardi a causa di un'ingenità di Toloi: il difensore applaude ironicamente l'arbitro Guida dopo essere stato ammonito e viene espulso. Invece di sfruttare la superiorità numerica i gattusiani rischiano di essere infilati in ripartenza: Cristante, sempre lui, grazia la sua ex squadra da posizione favorevole. Ben presto tuttavia anche il Diavolo resta in 10 perché Guida al 75' estrae il cartellino rosso nei confronti di Montolivo per un'entrataccia sul Papu Gomez. Nel finale i rossoneri tremano e vengono raggiunti in pieno recupero dal colpo di testa da Masiello che sorprende sul suo il colpevole Donnarumma.

LE STATISTICHE

- L’Atalanta non rimaneva imbattuta per sette match di fila in campionato dallo scorso maggio (3V, 4N nella striscia attuale).

- Il Milan ha pareggiato cinque delle ultime otto partite in Serie A (2V, 1P), tante quante ne aveva pareggiate nelle precedenti 31.

- Il Milan ha tentato solo cinque tiri, record negativo per i rossoneri in un match di questo campionato.

- Andrea Masiello ha segnato quattro gol in questo campionato, record per lui in una singola stagione in Serie A.

- Quattro degli ultimi sei gol di Masiello in Serie A sono stati realizzati di testa.

- Josip Ilicic ha fornito l'assist in tre delle quattro reti di Andrea Masiello in questa Serie A.

- Ilicic ha servito otto assist nel campionato in corso, record per lui in una singola stagione nel massimo campionato.

- Sono ben 12 i cartellini estratti in questa sfida, record in un match di questo campionato.

- 11a rete di Franck Kessié in Serie A, solo la prima e quest'ultima sono arrivate da fuori area.

- Kessié non segnava in Serie A da gennaio vs Cagliari (doppietta in quel caso), quattro delle sue cinque reti stagionali in campionato sono arrivate in trasferta. --

- Kessié (cinque gol e tre assist) è il secondo centrocampista più giovane ad aver partecipato ad almeno otto reti nel campionato in corso, dietro al solo Cengiz Ünder.

- Quarta espulsione in carriera in Serie A per Riccardo Montolivo, l'ultima risaliva a novembre 2013; dall’altra parte invece seconda espulsione in Serie A per Rafael Toloi, la prima risaliva a ottobre 2015 vs Juventus.