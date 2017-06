Serie A, Atalanta-Milan 1-1: Gasp in Europa League

L'Atalanta pareggia 1-1 con il Milan (qui tabellino e cronaca) in uno stadio Atleti Azzurri d'Italia pieno all'inverosimile e dopo 26 anni rivede l'Europa entrando in Europa League grazie a quel punto che le serviva per la qualificazione matematica almeno ai preliminari (il quinto posto aritmetico è comunque vicinissimo, basta non perdere negli ultimi due turni) mentre i rossoneri, che ancora una volta dimostrano di non mollare mai, distanziano di un punto la Fiorentina riprendendo in mano il proprio destino nella corsa al sesto posto.



Ma, prima di tutto i doverosi complimenti alla banda di Gasperini che, comprensibilmente lontana da quella scintillante di qualche tempo fa, ha la meglio su un Milan a dir poco misterioso per 88 minuti e chiude con l'amaro in bocca, anche per due discutibili decisioni di Rocchi. Montella schiera la squadra con un innovativo quanto cervellotico 3-5-2 nel quale De Sciglio e Kucka (esterno sinistro) non hanno tempi e spazi per avere la meglio sulle frecce Spinazzola e Conti e la regia di Montolivo - in campo tutti i novanta minuti - risente dei 223 giorni d'assenza.



Il risultato è un primo tempo con il freno a mano tirato un po' perché l'Atalanta attende pazientemente l'errore avversario e il Milan cerca di prendere le misure con il nuovo modulo. Tutto cancellato nei minuti finali: al 43' Gomez (partito in fuorigioco) chiama al miracolo Donnarumma, l'azione successiva Spinazzola si beve Kucka e mette in mezzo trovando il portierone rossonero impreciso, Conti si avventa sulla respinta e sblocca il match: ottavo gol in serie A, record stagionale per un difensore nei cinque maggiori campionati europei.



Una rete che ha il potere di rivitalizzare i padroni di casa, Atalanta spresso prima sulle seconde palle ma meglio anche come meccanismi di gioco, a volte quello di Gasp sembra gioco totale. Il Milan va due volte vicino al pari con Pasalic ma è solo con l'ingresso di Bacca che l'attacco rossonero ritrova qualche meccanismo in più, sino al gol a due minuti dalla fine: ci pensa Deulofeu, aiutato da un pizzico di fortuna - vista la deviazione di Masiello - e dal guardalinee che non segnala la posizione di fuorigioco dello spagnolo. I rossoneri si riportano avanti alla Fiorentina anche se nel prossimo turno, contro il Bologna, mancherà Suso per squalifica: Inter e viola devono sperare in passi falsi di Montella.