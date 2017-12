Serie A, Atalanta-Lazio 3-3: doppio recupero biancoceleste

Sei gol, due doppiette, un rigore: Atalanta-Lazio è stata una gioia per gli occhi anche se alla fine nessuna delle due squadre è riuscita a portarsi a casa il bottino pieno. All'Atleti Azzurri d'Italia finisce 3-3, un risultato che forse scontenta entrambe: i bergamaschi agganciano il Milan al settimo posto ma vengono due volte recuperati mentre i biancocelesti non tornano a casa sconfitti ma vedono la Roma a cinque punti di distanza. Ora le prime quattro della classifica sembrano aver messo un piccolo solco tra loro e le altre (anche se proprio le due romane devono recuperare un match).



La partita prometteva tanto e ha mantenuto in pieno il pronostico: gol a parte, ritmi altissimi impreziositi da giocate di classe alternate ad errori individuali, comunque uno spettacolo per il pubblico di Bergamo. La Lazio approccia male e dopo venticinque minuti scarsi l'Atalanta è già sul 2-0, gol di Caldara su assist di Petagna e gran giocata al volo di Ilicic sulla pennellata di Gomez, rischiando pure il tris ma Strakosha si supera sul destro a botta fin troppo sicura di Cristante. Dopo la sbandata iniziale, la Lazio riprende a macinare affidandosi al suo miglior uomo di serata: Milinkovic-Savic pareggia con due tiri dal limite, uno di sinistro e uno di destro con Berisha non inappuntabile.



Ritmi più bassi visti i primi 45 minuti tirati? Per nulla, il secondo tempo riprende da dove ci eravamo lasciati: dopo cinque minuti padroni di casa ancora avanti, fallo ingenuo in area di Bastos su Gomez, Ilicic dal dischetto non sbaglia. La squadra di Gasperini potrebbe nuovamente portare a due le reti di vantaggio ma il VAR (giustamente) annulla il 4-2 di Caldara per fuorigioco, come nel primo tempo questo porta alla reazione biancoceleste che a dieci dalla fine riprende ancora una volta il risultato: Luis Alberto combina con Caicedo e di destro batte Berisha. Nel finale allontanato Inzaghi per proteste: voleva un cartellino rosso per un fallo su Radu ma Irrati decide di far uscire lui dal campo.