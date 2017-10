Serie A, Atalanta-Juventus 2-2: mezzo stop per Allegri

La Juventus non riesce a trovare la settima vittoria consecutiva in serie A, pareggia 2-2 a Bergamo contro l'Atalanta e cede la vetta del campionato al Napoli. Una partita dai mille volti e dalle mille proteste, i bianconeri (a dire il vero gialloblù vista la divisa da trasferta) due volte in vantaggio con Bernardeschi-Higuain e in pieno controllo fino alla mezz'ora, prendono la rete dal futuro compagno Caldara, si portano sul 3-1 poi annullato dal Var, subiscono il pari da Cristante e sbagliano nel finale il rigore del possibile 3-2.



Emozioni incredibili all'Atleti Azzurri d'Italia soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo sostanzialmente controllato dalla Juve. La prima di Bernardeschi è bagnata dal gol in tap-in unito all'assist a Higuain, dopo 24 minuti è già 0-2. Ma, nonostante il doppio svantaggio, i padroni di casa non si demoralizzano. Gasperini ha il coraggio di cambiare già alla mezz'ora, fuori Cornelius per Ilicic, il premio è la rete di Caldara, bravo ad avventarsi sulla corta respinta di Buffon (500° gol subito da quando è alla Juve) sul bolide di Gomez.



Al 57' la possibile nuova svolta viene annullata dal Var: Mandzukic segna di testa ma l'azione viene annullata a posteriori per il braccio largo di Lichtsteiner su Gomez. I bianconeri iniziano ad innervosirsi e prendono il 2-2 con Cristante, bravo ad elevarsi in terzo tempo sul cross - indovinate un po' - del Papu. L'Atalanta ribatte colpo su colpo ma rischia di capitolare sul secondo caso da Var: punizione di Dybala, tocco di Petagna con spalla/braccio, Damato fischia il rigore anche dopo averlo rivisto al Var. Ma Berisha respinge dagli undici metri il tiro, non irresistibile, della Joya confermando la serata stregata per Allegri.