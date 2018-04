Serie A, Atalanta-Inter 0-0: Spalletti in crisi di gol

Terza partita senza gol e terza partita senza vittoria per l'Inter, che non approfitta dello scontro diretto Champions tra Lazio e Roma e aggancia le due romane al terzo posto ma con una partita in più. Nel quarto anticipo della 32.ma giornata di Serie A i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 sul campo dell'Atalanta, che anzi recrimina per le tante occasioni create ma non sfruttate nel primo tempo. Nella ripresa invece meglio i milanesi, ma Perisic ha problemi di mira, Icardi non è in serata e alla fine è 0-0.

Spalletti è in emergenza, Brozovic è squalificato e Vecino è out: il tecnico opta per la difesa a tre, a centrocampo a sinistra si rivede dal 1' Santon, mentre Cancelo prende il posto di Candreva a destra con Perisic e Rafinha dietro a Icardi e Gagliardini-Borja Valero in mezzo. Gasperini invece deve fare a meno di Cornelius e Petagna (squalificato) e lancia dal primo minuti il giovane Barrow in coppia col Papu Gomez.

L'avvio è tutto di marca Atalanta, l'Inter fatica a registrarsi in difesa e al 5' Gomez ha già la chance per il vantaggio, ma a tu per tu con Handanovic mette clamorosamente fuori. La risposta della squadra di Spalletti porta la firma di Icardi, ma poi è solo Atalanta: Barrow calcia troppo centrale, Freuler sfonda centralmente ma tira troppo debole, ancora Barrow mette fuori di pochissimo in girata e poi di testa costringe Handanovic a un vero e proprio miracolo (30'). Sul capovolgimento di fronte primo squillo dell'Inter con Perisic, ma Berisha vola e mette in corner, nel finale ancora meglio l'Atalanta, che fa possesso ma rischia tenendo la difesa altissima e sul tramonto del primo tempo ancora Perisic fallisce in contropiede la chance per lo 0-1: si va al riposo in parità.

La ripresa comincia con Cornelius al posto di Barrow e su ritmi più blandi rispetto al primo tempo, l'Inter è messa meglio in campo e soffoca sul nascere le iniziative dei padroni di casa, senza però riuscire a rendersi pericolosa dalle parti di Berisha: la chiusura di Hatebor su Icardi e la botta da fuori di Santon sono le uniche emozioni dei primi 15'. L'Atalanta non è brillante come nel primo tempo e l'Inter fa la partita, ma nonostante il predominio territoriale i milanesi non creano vere occaisoni da gol (l'unica per Rafinha, che però spara alle stelle) e così Spalletti prova a dare una scossa inserendo Eder per l'ex Barcellona e passando a due punte alzando gli esterni (70'). L'attaccante azzurro spaventa il pubblico bergamasco con un missile su punizione che impegna Berisha (80'), cinque minuti più tardi pennella un assist per Perisic, che però anche di testa conferma i problemi di mira e mette fuori da ottima posizione. Nel finale è assedio Inter: Toloi si immola su Perisic, poi Gagliardini ci prova da fuori e Spalletti inserisc anche Karamoh (89'), ma nonostante i 3' di recupero la gara finisce senza reti.