Serie A, Atalanta-Frosinone: Barrow titolare

Si chiude con Atalanta-Frosinone (ore 20.30) il programma della prima giornata di Serie A, aspettando i recuperi Sampdoria-Fiorentina (19 settembre) e Milan-Genoa (31 ottobre), le due gare rinviate in segno di rispetto per la tragedia che ha colpito Genova. Gasperini lancia Barrow titolare: il giovane attaccante gambiano, protagonista nel finale della scorsa stagione, viene preferito a Duvan Zapata e farà coppia col Papu Gomez. Sulla trequarti fiducia al nuovo acquisto Pasalic, mentre in difesa a sorpresa c'è Djimsiti titolare. Il Frosinone va in campo col 5-3-2: davanti ci sono Ciano e Perica.



Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Barrow, Gomez. All. Gasperini

FROSINONE (5-3-2): Sportiello; Zampano, Goldaniga, Salamon, Krajnc, Molinaro; Chibsah, Maiello, Hallfredsson; Ciano, Perica. All. Longo