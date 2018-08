Serie A, Atalanta-Frosinone 4-0, Papu Gomez show

Comanda l'Atalanta e per quanto si è visto è giusto così: vero, forse il rivoluzionato Frosinone al momento è la squadra più debole della Serie A per il valore della rosa in sé e perché Longo ha bisogno di tempo per plasmare la squadra, ma per lo spettacolo che regalano i bergamaschi ai propri tifosi, la vetta del campionato italiano è un traguardo meritato. Finisce 4-0 e la differenza reti premia Gasperini rispetto a tutte la altre che hanno vinto al debutto.



È uno show autentico a Bergamo e il Papu Gomez è il mattatore principale con due gol (che ne fanno il capocannoniere solitario) e due assist: l'anno scorso ha segnato pochissimo, quest'anno comincia sbloccando il risultato sul delizioso assist di Toloi, altro trascinatore insieme al capitano. Poco prima Ciano aveva colpito un palo clamoroso, ma già sarebbe stato una beffa, perché anche nei primi dieci minuti l'Atalanta aveva cominciato benissimo costruendo occasioni con Barrow e Pasalic.



Una volta avanti, l'Atalanta domina la partita senza mai soffrire dimostrando di essere in grande condizione, forse anche perché ha cominciato la stagione prima degli altri, dovendo affrontare l'impegno dei preliminari di Europa League. Il Papu Gomez sfiora il raddoppio prima dell'intervallo, poi nella ripresa manda in porta prima Hateboer (gran tiro al volo) e poi Pasalic. Anche il nuovo acquisto Zapata, inizialmente in panchina, sfiora la magia con un bel pallonetto, ma è sempre Gomez a chiudere i conti al 92'. Tiro deviato, ma per la Lega è tutto suo e ora il re dei bomber è lui, che nel 2018, nel suo stadio, non aveva mai segnato.