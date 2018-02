Serie A, Atalanta-Fiorentina 1-1: Petagna risponde a Badelj

Atalanta e Fiorentina impattano 1-1 a Bergamo nel primo dei tre posticipi della 25esima giornata. Partita equilibrata e combattuta all'Atleti Azzurri coi padroni di casa, reduci dalla trasferta tedesca in Europa League, che ci hanno provato fino all'ultimo ma alla fine portano a casa un punto che vale il momentaneo aggancio al Milan. Buona reazione di carattere della Fiorentina dopo il doloroso ko con la Juve, ma nelle ultime 10 la squadra di Pioli ne ha vinte solo tre. Le reti, entrambe nel primo tempo, portano le firme di Badejl e Petagna, nel finale espulso Milenkovic per doppia ammonizione.

Atalanta-Fiorentina 1-1 (cronaca e tabellino)

Reduce dalla trasferta di Dortmund Gasperini applica un ampio turnover con Petagna e Gomez in attacco, Cristante da incursore con centrocampo formato da Freuler e de Roon. Sulle fasce Castagne e Gosens, in difesa, davanti a Gollini, il trio formato da Mancini, Caldara e Palomino. Pioli risponde con l'ex Sportiello in porta, Milenkovic, Pezzella, Astori e Biraghi come linea difensiva e tridente formato da Gil Dias, Simeone e Chiesa.

Buon avvio dell'Atalanta, che nei primi minuti è padrona del campo, ma lascia campo alle ripartenze dei viola, la prima vera occasione se la costruisce Simeone, che manda a vuoto Caldara ma poi calcia alto da ottima posizione. I nerazzurri fanno la partita, ma a pungere sono gli ospiti, Badelj ci prova da fuori e dopo la ribattuta di Sportiello è bravo a batterlo col piatto all'angolino (16'). La risposta dell'Atalanta porta la firma di Cristante (Astori chiude), poi Simeone ispira Gil Dias che sfiora il raddoppio con il sinistro a giro. Cristante è sempre l'uomo più pericoloso della squadra di Gasperini, inventa un bell'assist per Gomez, ma il Papu arriva con un attimo di ritardo (38'). Nel finale sliding door della partita: prima Astori sfiora il raddoppio di testa, poi sui titoli di coda del primo tempo, al primo vero tiro in porta, l'Atalanta trova il pareggio con la zuccata di Petagna, che ben ispirato dal "gemello" Gomez segna la terza rete del suo campionato e manda tutti negli spogliatoi.

Anche ad inizio ripresa la partita si mantiene vivace ed equilibrata, Biraghi chiude su Petagna, Gil Dias spaventa i nerazzurri, poi Sportiello salva sul colpo di testa dell'attaccante ex Milan prima che Pioli richiami in panchina Simeone per inserire Falcinelli (62'). L'attaccante ex Sassuolo si rende subito pericoloso cercando di deviare in rete con il tacco e Gasperini capisce che è il momento di provare il tutto per tutto: dentro Ilicic per Cristante e Atalanta a trazione anteriore (70'). L'eroe di Dortmund si rende subito protagonista dalle parti di Sportiello, ma la viola risponde col destro da fuori di Biraghi e il colpo di testa di Falcinelli (75'). Nel finale di gara più Atalanta, che approfitta della superiorità numerica (espulso Milenkovic all'85' per doppia ammonizione in due minuti) per provare a vincerla e spaventa Sportiello con destro dal limite di Freuler, ma la viola non rsta a guardare e al 90' va vicina al colpo grosso col sinistro di Falcinelli (alto). Al triplice fischio è 1-1, Atalanta a quota 38, Fiorentina 6 punti dietro.