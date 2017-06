Serie A, Atalanta-Empoli 2-1: gioia D'Alessandro all'ultimo secondo

L'Atalanta domina ma deve aspettare l'ultimo secondo per festeggiare la vittoria nell'anticipo della 18esima giornata di Serie A. All'Atleti Azzurri d'Italia la squadra di Gasperini gioca nettamente meglio dell'Empoli, ma va sotto a inizio ripresa al primo tiro in porta degli ospiti colpita da Mchedlidze. A guidare la rimonta è Kessiè, partito dalla panchina, che alla mezz'ora si inventa il gol del pareggio e poi trascina i suoi fino al 2-1 firmato in mischia, all'ultimo minuto di recupero, da D'Alessandro. I nerazzurri arrivano alla sosta al sesto posto, un bellissimo regalo di Natale per i tifosi della Dea.

Marcatori, tabellino e cronaca

I nerazzurri sono a caccia del record di punti della storia del club nel girone di andata, Gasperini cambia gli interpreti della difesa a 3: fuori l'uomo mercato Caldara, al suo posto Zukanovic affiancato da Toloi e Masiello. In mezzo al campo non c'è Kessiè, ma Freuler al fianco di Gagliardini con Kurtic dietro al duo Gomez e Petagna. Nell'Empoli, che cerca punti salvezza, la febbre ferma Saponara e quindi spazio al quartetto Tello, Diousse, Buchel e Croce. In avanti la coppia Marilungo-Mchedlidze.

Primo tempo di marca prettamente nerazzurra, i padroni di casa hanno il controllo del campo e sono quasi sempre nella metàcampo degli avversari, ma faticano a creare vere occasioni da rete. Il primo pericolo lo crea il Papu Gomez con un'azione personale sul lato sinistro dell'area piccola, cinque minuti dopo Spinazzola ci prova da fuori e calcia alto. Il centrocampista classe '93 è il più ispirato dei suoi e prima serve un assist a Petagna (bravo Skorupski), poi impegna il portiere ospite con un velenoso tiro-cross. In chiusura di frazione ancora Atalanta pericolosa con Freuler.

La ripresa comincia con Kessiè che prende il posto di Kurtic e dopo quattro minuti è già pericoloso con un diagonale che sfiora il palo, ma quando sembra che la squadra di Gasperini voglia alzare il ritmo, l'Empoli la sblocca: Dimarco mette in mezzo su punizione e Mchelidze beffa Sportiello col piatto sinistro trovando la terza rete in due gare dopo la doppietta al Cagliari. La reazione dei nerazzurri non si fa attendere, Gomez cade in area e viene ammonito per simulazione, poco dopo Petagna calcia col mancino e Skorupski mette in corner. L'Empoli si schiaccia troppo e alla mezz'ora viene punito da Kessiè: il gioiellino nerazzurro riceve al limite dell'area, salta due avversari e scarica un destro all'angolino che non lascia scampo a Skorupski (è il sesto gol in campionato per una delle più grandi sorprese del torneo). L'Atalanta non si accontenta e continua a spingere, a dieci dalla fine super occasione per i nerazzurri con Kessiè (sempre lui) che colpisce la traversa e Pesic che tira centrale di testa sulla ribattuta. Nel finale l'Empoli è alle corde, Gagliardini sfiora la rete del 2-1 prima di piede e poi di testa, ma per trovare il gol vittoria i ragazzi di Gasperini devono aspettare l'ultimo minuto di recupero. D'Alessandro risolve una mischia in area con un destro che si infila lento nella porta dei toscani e l'Atleti Azzurri esplode: i nerazzurri vanno alla sosta con un incredibile terzo posto, recrimina invece l'Empoli, anche un solo punto sarebbe stato fondamentale in chiave salvezza (domani c'è Palermo-Pescara).