Serie A, Atalanta-Crotone 1-0. Nerazzurri al quarto posto

ATALANTA-CROTONE 1-0 (cronaca e tabellino)



Nel primo anticipo della 25.ma giornata di Serie A l'Atalanta batte 1-0 il Crotone e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 48 in classifica. Decide il gol di Conti al 48'. Gli uomini di Gasperini, imbrigliati per un tempo, creano le migliori opportunità nella ripresa, quando legittimano il fondamentale successo in chiave europea. Sul fronte opposto ennesimo ko (è il 18° in questo campionato) e speranze di salvezza ormai davvero ridotte per i rossoblù.



Nella prima frazione regna sovrano l'equilibrio: le due squadre si annullano e l'unica vera occasione capita sulla testa di Toloi che non inquadra lo specchio della porta su calcio d'angolo del Papu Gomez. Nella ripresa i nerazzurri trovano subito il gol del vantaggio: al 48' Conti insacca su traversone basso dalla sinistra di Petagna soprendendo la retroguardia degli Squali. La squadra di Gasperini insiste nel tentativo di mettere al sicuro il risultato: Gomez su punizione dal limite conclude alto. Con il trascorrere dei minuti aumenta la confusione in mezzo al campo e con essa i cartellini gialli estratti dall'arbitro Banti, soprattutto nei confronti dei giocatori del Crotone, costretti spesso alle cattive per fermare i vari Gomez e Kessie. Proprio il centrocampista senegalese manca il raddoppio a tu per tu con Cordaz mentre il Papu colpisce una clamorosa traversa (destro a giro). A 3' dal termine sussulto dei pitagorici: Berisha respinge in maniera non impeccabile la punizione di Barberis e Rosi insacca. Il terzino è però pescato in posizione di fuorigioco. E' l'ultima emozione prima del triplice fischio.