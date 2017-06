Serie A, Atalanta-Bologna 3-2. Gasperini al quarto posto

Imparare a volare è un esercizio difficilissimo e l'Atalanta, pian piano, sta cominciando a credere che può davvero farcela. La cosa più difficile l'ha fatta quando il Bologna l'ha riportata a terra a un certo punto della partita: è da grande squadra riprendersi e tornare su. La banda di Gasp ci è riuscita, ha vinto 3-2 e ora è quarta in classifica, aspettando che vada in campo la Lazio: l'Europa League si avvicina un po' di più.



La gara si era messa così bene che l'Atalanta ha rischiato di buttare via un'occasione unica. Pronti-via e Conti ha segnato su invenzione del Papu Gomez, anche se in fuorigioco. Poi, al 14', sugli sviluppi di un altro magico filtrante del Papu, Petagna ha regalato a Freuler l'assist del raddoppio. Tre punti in carrozza? Niente affatto. Destro accorciava subito le distanze, Kurtic sbagliava il possibile tris, Caldara faceva altrettanto poco prima dell'intervallo.



Così una partita che sembrava potesse essere già finita al 15', anche per la differenza di motivazioni (oltre che di valori) tra le due squadre, restava aperta. E sullo stadio calava il gelo nella ripresa quando Di Francesco liberava il sinistro dal limite per il provvisorio pari. È qui che viene fuori di nuovo l'Atalanta: il gladiatore Kessie è fuori per infortunio, ma i bergamaschi non mollano e tornano avanti con Caldara, bravo a sfruttare una torre di Cristante. L'ultimo pezzo di gloria lo conquista Berisha, salvando prima su Di Francesco, poi su Destro, con l'aiuto del salvataggio sulla linea di Spinazzola. Finisce 3-2 e l'Atalanta continua a sognare.