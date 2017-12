Serie A, Atalanta-Benevento 1-0: De Zerbi ancora a zero

Niente da fare per il Benevento, dopo 14 giornate le Streghe sono ancora a zero punti e continuano ad aggiornare il loro record negativo. La squadra di De Zerbi cade anche a Bergamo sconfitta 1-0 dall'Atalanta dopo aver giocato principalmente per portare a casa lo 0-0: il gol decisivo lo mette a segno Cristante a un quarto d'ora dal termine, ma i nerazzurri avrebbero meritato di concretizzare anche prima la grande mole di gioco espressa. Se il Benevento resta tristemente ultimo a zero, con questi tre punti la Dea sale a quota 19 e aggancia il Torino.

Nel posticipo del monday night Gasperini all'inizio manda ancora in panchina Petagna e sceglie Gomez e Cristante alle spalle di Cornelius, De Zerbi risponde con Armenteros al centro del tridente formato anche da D'Alessandro e Lombardi.

Come ci si attendeva i nerazzurri tengono il pallino del gioco e fanno la gara con le Streghe che stringono le maglie della difesa e provano a colpire in ripartenza sfruttando la vivacità di Armenteros. In avvio le occasioni migliori per l'Atalanta arrivano tutte sulle palle alte, ci provano prima Castagne e poi Cornelius, ma l'occasione più grande è per il Papu Gomez, che strozza troppo la conclusione in diagonale. L'unico squillo del primo tempo delle Streghe arriva su un colpo di testa di Armeterios su cui è bravissimo Berisha, ma nel finale della prima frazione sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al vantaggio con Cristante (tiro a lato) e Hateboer, che mette incredibilmente fuori di testa da dentro l'area.

Pronti via e a inizio ripresa De Zerbi toglie Armenteros (il migliore dei suoi nei primi 45') e inserisce Puscas, ma il copione della gara non cambia. Cristante scalda i guanti di Brignoli, poi Masiello dà l'illusione del gol all'Atleti Azzurri d'Italia ma trova solo l'esterno della rete. Gasperini capisce che c'è bisogno di una scossa e in pochi minuti inserisce prima Ilicic per Toloi e poi Petagna per Cornelius venendo premiato al 75': l'ex Fiorentina riceve palla sulla destra, serve la sfera a Cristante, che col destro infila la palla all'angolino dove Brignoli non può arrivare (quinto gol in campionato per l'ex Benfica). Nel finale il Benevento prova una timida reazione, ma non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso dalle parti dell'area nerazzurra: al triplice fischio è festa Atalanta, l'appuntamento col primo punto in A per il Benevento è di nuovo rimandato.