Serie A, arriva la Coppa d'Africa: sarà un vero e proprio esodo

Sul nostro campionato sta per abbattersi il ciclone Coppa d'Africa e per molti club non è una buona notizia: da Salah a Koulibaly e Ghoulam, passando per Kessiè, Benatia e Keita, sono tanti i giocatori che saranno impegnati nel torneo che si disputerà in Gabon dal 14 gennaio al 5 febbraio. A seconda di quanto andranno avanti le rispettive nazionali, il torneo continentale africano terrà i campioni della Serie A lontani dai nostri campi fino a un massimo di cinque giornate, ovvero dalla 19esima alla 23esima.

Ecco l'elenco completo dei giocatori (e le rispettive squadre) in partenza per la Coppa d'Africa e le partite che rischiano di saltare (da un minimo di tre a un massimo di cinque, a seconda di quanto lungo sarà il cammino delle varie selezioni nel torneo):

Dramè e Kessiè (Atalanta): Chievo, Lazio, Sampdoria, Torino, Cagliari

Taider, Mbaye e Donsah (Bologna): Juventus, Crotone, Torino, Cagliari, Napoli

Mesbah (Crotone): Lazio, Bologna, Genoa, Empoli, Palermo

Gakpè (Genoa): Roma, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Sassuolo

Lemina, Benatia e Asamoah (Juventus): Bologna, Fiorentina, Lazio, Sassuolo, Inter

Keita Balde (Lazio): Crotone, Atalanta, Juventus, Chievo, Pescara

El Kaddouri, Ghoulam, Koulibaly (Napoli): Sampdoria, Pescara, Milan, Palermo, Bologna

Salah (Roma): Genoa, Udinese, Cagliari, Sampdoria, Fiorentina

Duncan (Sassuolo):Torino, Palermo, Pescara, Juventus, Genoa

Acquah (Torino): Sassuolo, Milan, Bologna, Atalanta, Empoli

Badu e Wague (Udinese): Inter, Roma, Empoli, Milan, Chievo