Serie A, arbitri: Juve-Napoli a Rocchi, Di Bello per la Roma

Sarà Gianluca Rocchi a dirigere il big match dello Juventus Stadium tra i bianconeri e il Napoli. Una designazione che fa sorridere i campioni d'Italiam, che con il fischietto di Firenze hanno un bilancio più che positivo, con 24 vittorie, 3 pareggi e solamente 3 sconfitte in 30 sfide. Terza volta per Rocchi, che ha già diretto due Juve-Napoli nella sua carriera: 1-0 nel marzo del 2008 e 3-0 nel novembre del 2013.

Il match che apre il programma dell'undicesimo turno fra Bologna e Fiorentina, in programma sabato alle 18, sarà arbitrato da Valeri, mentre il posticipo domenicale di Marassi tra Samp e Inter è stato affidato a Mazzoleni. Di Bello per Empoli-Roma, Doveri a San Siro per Milan-Pescara.

Ecco tutte le designazioni:

ATALANTA-GENOA h. 12.30 FABBRI DI VUOLO – MONDIN IV: PRETI ADD1: RIZZOLI ADD2: SAIA

BOLOGNA-FIORENTINA Sabato 29/10 h. 18.00 VALERI DI LIBERATORE – CARBONE IV: CARIOLATO ADD1: MASSA ADD2: DI PAOLO

CAGLIAR-PALERMO Lunedì 31/10 h. 21.00 IRRATI LO CICERO – DEL GIOVANE IV: LIBERTI ADD1: GAVILLUCCI ADD2: MANGANIELLO

CROTONE-CHIEVO PAIRETTO BARBIRATI – DE TROIA IV: LONGO ADD1: CELI ADD2: ILLUZZI

EMPOLI-ROMA DI BELLO PASSERI – TEGONI IV: CRISPO ADD1: GIACOMELLI ADD2: GHERSINI

JUVENTUS-NAPOLI Sabato 29/10 h. 20.45 ROCCHI MELI – COSTANZO IV: TONOLINI ADD1: ORSATO ADD2: DAMATO

LAZIO-SASSUOLO CALVARESE POSADO – SCHENONE IV: VUOTO ADD1: BANTI ADD2: PEZZUTO

MILAN-PESCARA DOVERI GIALLATINI – ALASSIO IV: MANGANELLI ADD1: RUSSO ADD2: NASCA

SAMPDORIA-INTER h. 20.45 MAZZOLENI MARRAZZO – PERETTI IV: PAGANESSI ADD1: GUIDA ADD2 MARIANI

UDINESE-TORINO Lunedì 31/10 h. 19.00 TAGLIAVENTO DOBOSZ – VALERIANI IV: MARZALONI ADD1: PINZANI ADD2: MINELLI