Serie A, arbitri e Var della 25.ma giornata

Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio ad arbitrare il derby della Mole numero 196. Dopo le roventi polemiche per la rivedibile direzione di Doveri dell’ultima sfida tra Torino e Juventus, stavolta è stato designato quello che al momento viene considerato il miglior fischietto italiano. Gli assistenti di Orsato saranno Di Fiore e Tegoni, il quarto uomo Banti, al Var ci sarà Irrati coadiuvato da Vuoto.

L'ultima volta che il direttore di gara veneto ha diretto il derby di Torino era il 2014 e si giocava in casa della Juve. Vidal aprì le marcature su rigore, Bruno Peres pareggiò con un gol indimenticabile dopo una cavalcata di 70 metri e all'ultimo secondo, coi bianconeri in 10 per il rosso a Lichtsteiner, arrivò la rete da tre punti di Andrea Pirlo.