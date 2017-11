Serie A, arbitri e Var della 12esima giornata

La Lega Calcio ha comunicato le designazioni arbitrali per le sfide valide per la 12esima giornata di Serie A. Il derby della Lanterna di sabato sera sarà diretto da Irrati, con Rocchi addetto al Var, mentre per la sfida delle 12.30 tra Inter e Torino (attesi oltre in 70mila a San Siro) è stato scelto Orsato. Il big match del Franchi tra Fiorentina e Roma sarà diretto da Di Bello, ad Abisso Juventus-Benevento, Damato per Sassuolo-Milan.

L'elenco completo

BOLOGNA-CROTONE: PASQUA (VAR: MAZZOLENI)

GENOA-SAMPDORIA: IRRATI (VAR: ROCCHI)

INTER-TORINO: ORSATO (VAR: TAGLIAVENTO)

CAGLIARI-VERONA: GUIDA (VAR: MARESCA)

CHIEVO-NAPOLI: MASSA (VAR: MARIANI)

FIORENTINA-ROMA: DI BELLO (VAR: FABBRI)

JUVENTUS-BENEVENTO: ABISSO (VAR: DOVERI)

LAZIO-UDINESE: BANTI (VAR: MANGANIELLO)

ATALANTA-SPAL: CHIFFI (VAR: VALERI)

SASSUOLO-MILAN: DAMATO (VAR: PAIRETTO)