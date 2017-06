Serie A, arbitri diciassettesima giornata: Orsato per Juventus-Roma

Daniele Orsato, della sezione di Schio, è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Roma, big match - tra prima e seconda in classifica - della 17/a giornata del campionato di Serie A in programma nel fine settimana.



Questi tutti gli arbitri:

Chievo-Sampdoria (domenica 18/12, ore 15.00): Mariani di Aprilia

Empoli-Cagliari (sabato 17/12, ore 15.00): Rizzoli di Bologna

Genoa-Palermo (domenica 18/12ore 20.45): Pairetto di Nichelino

Juventus-Roma (sabato 17/12, ore 20.45): Orsato di Schio

Lazio-Fiorentina (domenica 18/12 ore 20.45): Irrati di Pistoia

Milan-Atalanta (sabato 17/12, ore 18.00): Massa di Imperia

Napoli-Torino (domenica 18/12, ore 15.00): Doveri di Roma

Pescara-Bologna (domenica 18/12, ore 15.00): Rocchi di Firenze

Sassuolo-Inter (domenica 18/12 ore 12.30): Di Bello di Brindisi

Udinese-Crotone (domenica 18/12, ore 15.00): Sacchi di Macerata