Serie A, arbitri 35ª giornata: Inter-Juve a Orsato

Sarà Daniele Orsato di Schio l'arbitro di Inter-Juventus, il derby d'Italia in programma sabato e decisivo forse per entrambe le squadre per i rispettivi obiettivi. L'esperto direttore di gara fu già designato per la stessa sfida anche nell'autunno del 2013, quando a San Siro finì 1-1 con reti di Icardi e Vidal senza alcuna polemica. L'anno scorso, invece, Orsato era addizionale allo Stadium, quando segnalò sul referto le ingiurie di Icardi e il suo tentativo di colpire l'arbitro Rizzoli con una pallonata causandone di fatto la squalifica di due giornate. Il Var della sfida sarà Valeri, che occuperà lo stesso ruolo al Mondiale in Russia.



Ecco tutti gli arbitri della 35.a giornata di Serie A.



Atalanta-Genoa: Fabbri di Ravenna (Var: La Penna)

Benevento-Udinese: Maresca di Napoli (Var: Mariani)

Bologna-Milan: Giacomelli di Trieste (Var: Gavillucci)

Crotone-Sassuolo: Damato di Barletta (Var: Di Bello)

Fiorentina-Napoli: Mazzoleni di Bergamo (Var: Doveri)

Inter-Juventus: Orsato di Schio (Var: Valeri)

Roma-Chievo: Calvarese di Teramo (Var: Manganiello)

Sampdoria-Cagliari: Abisso di Palermo (Var: Pasqua)

Torino-Lazio: Irrati di Pistoia (Var: Chiffi)

Verona-Spal: Banti di Livorno (Var: Rocchi)