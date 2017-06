Serie A, arbitri 33.ma giornata: Fiorentina-Inter a Valeri

Sarà Valeri di Roma l'arbitro di Fiorentina-Inter, il match clou della 33ª giornata di Serie A, nonché il più delicato dopo le proteste dei viola in seguito alla sconfitta casalinga contro l'Empoli maturata per un rigore molto contestato fischiato in pieno recupero.



Ecco tutte le designazioni:



Atalanta-Bologna: Russo di Nola

Fiorentina-Inter: Valeri di Roma

Sassuolo-Napoli: Damato di Barletta

Chievo-Torino: Mariani di Aprilia

Lazio-Palermo: Fabbri di Ravenna

Milan-Empoli: Gavillucci di Latina

Sampdoria-Crotone: Rizzoli di Bologna

Udinese-Cagliari: Marini di Roma

Juventus-Genoa: Calavrese di Teramo

Pescara-Roma: Irrati di Pistoia