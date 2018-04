Serie A, arbitri 33ª giornata: Crotone-Juve a Fabbri

Fabrizio Pasqua è stato designato per il delicatissimo match di San Siro tra Inter e Cagliari, l'anticipo della 33esima giornata di Serie A: è la prima volta che il fischietto della sezione di Tivoli dirigerà i nerazzurri. Scelti i big per i match salvezza: c'è Massa per Spal-Chievo, Guida per Verona-Sassuolo.



Inter-Cagliari: Pasqua di Tivoli (Var: Mariani)

Benevento-Atalanta: Ghersini di Genova (Var: Doveri)

Crotone-Juventus: Fabbri di Ravenna (Var: La Penna)

Fiorentina-Lazio: Damato di Barletta (Var: Aureliano)

Napoli-Udinese: Calvarese di Teramo (Var: Tagliavento)

Roma-Genoa: Pairetto di Nichelino (Var: Gavillucci)

Sampdoria-Bologna: Manganiello di Pinerolo (Var: Giacomelli)

Spal-Chievo: Massa di Imperia (Var: Mazzoleni)

Torino-Milan: Maresca di Napoli (Var: Banti)

Verona-Sassuolo: Guida di Torre Annunziata (Var: Di Bello)