Serie A, arbitri 29.ma: Tagliavento per Samp-Juve

Paolo Tagliavento arbitrerà il match clou della ventinovesima giornata di Serie A, Sampdoria-Juventus (domenica alle 15:00) come da designazioni arbitrali ufficializzate dall'AIA. Di Bello per Roma-Sassuolo, Damato per Empoli-Napoli mentre Banti dirigerà Torino-Inter. Una curiosità: dopo le polemiche post Juve-Milan, Massa è stato "parcheggiato" addizionale in Cagliari-Lazio e stessa sorte per Doveri (arbitro di linea allo Stadium) in Udinese-Palermo.



Ecco le designazioni

ATALANTA-PESCARA FABBRI GAVA – CALIARI IV: MANGANELLI ADD1: GIACOMELLI ADD2: PICCININI

BOLOGNA-CHIEVO ABISSO DEL GIOVANE – TOLFO IV: DI LIBERATORE ADD1: CALVARESE ADD2: RAPUANO

CAGLIARI-LAZIO GUIDA VIVENZI – LIBERTI IV: DI VUOLO ADD1: MASSA ADD2: SERRA

CROTONE-FIORENTINA PAIRETTO COSTANZO – MONDIN IV: DE MEO ADD1: ORSATO ADD2: DI PAOLO

EMPOLI-NAPOLI h.12.30 DAMATO VALERIANI – PEGORIN IV: PRETI ADD1: GAVILLUCCI ADD2: PEZZUTO

MILAN-GENOA Sabato 18/03 h.20.45 RUSSO BARBIRATI-PERETTI IV: PAGANESSI ADD1: IRRATI ADD2: SACCHI

ROMA – SASSUOLO h.20.45 DI BELLO PASSERI – LO CICERO IV: DE PINTO ADD1: RIZZOLI ADD2: GHERSINI

SAMPDORIA-JUVENTUS TAGLIAVENTO TONOLINI – TEGONI IV: POSADO ADD1: MAZZOLENI ADD2: CELI

TORINO-INTER Sabato 18/03 h.18.00 BANTI DOBOSZ – FIORITO IV: DI FIORE ADD1: ROCCHI ADD2: MARIANI

UDINESE-PALERMO h.18.00 MARESCA RANGHETTI – MARRAZZO IV: DI IORIO ADD1: DOVERI ADD2: ABBATTISTA