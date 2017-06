Serie A, arbitri 24ª giornata: Inter-Empoli a Celi

Rizzoli non riposa: dopo le roventi polemiche seguite a Juve-Inter, l'arbitro della sezione di Bologna sarà in campo anche domenica, ma farà soltanto l'addizionale in Sassuolo-Chievo, gara assegnata a Pairetto. I nerazzurri, impegnati in casa contro l'Empoli, saranno diretti da Celi: uno dei due arbitri di porta sarà Doveri, che mercoledì ha espulso Paletta e Kucka in Bologna-Milan.



Ecco tutte le designazioni della 24ª giornata:



Cagliari-Juve (Calvarese di Teramo)

Crotone-Roma (Russo di Nola)

Fiorentina-Udinese (Mariani di Aprilia)

Inter-Empoli (Celi di Bari)

Lazio-Milan (Damato di Barletta)

Napoli-Genoa (Giacomelli di Trieste)

Palermo-Atalanta (Orsato di Schio)

Sampdoria-Bologna (Fabbri di Ravenna)

Sassuolo-Chievo (Pairetto di Nichelino)

Torino-Pescara (Maresca di Napoli)