Serie A, arbitri 24ª giornata: Fiorentina-Juve a Guida

C'è Marco Guida di Torre Annunziata al Franchi per l'anticipo tra Fiorentina e Juventus: la designazione potrebbe non piacere ai tifosi bianconeri, visti i precedenti negativi del direttore di gara con i bianconeri. Storica la polemica dopo una gara col Genoa nel 2013, l'anno scorso Guida non vide un mani di Toloi a Bergamo e in questa stagione la Juve ha protestato dopo la sconfitta con la Sampdoria.



Ecco le designazioni della 24esima giornata:



Chievo-Genoa: Gavillucci di Latina (Var: Calvarese)

Crotone-Atalanta: Massa di Imperia (Var: Giacomelli)

Fiorentina-Juventus: Guida di Torre Annunziata (Var: Fabbri)

Inter-Bologna: Valeri di Roma (Var: La Penna)

Napoli-Lazio: Banti di Livorno (Var: Damato)

Roma-Benevento: Manganiello di Pinerolo (Var: Tagliavento)

Sampdoria-Verona: Pairetto di Nichelino (Var: Pasqua)

Sassuolo-Cagliari: Mazzoleni di Bergamo (Var: Aureliano)

Spal-Milan: Mariani di Aprilia (Var: Doveri)

Torino-Udinese: Abisso di Palermo (Var: Maresca)