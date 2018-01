Serie A, arbitri 22ª giornata: Milan-Lazio a Irrati

Il napoletano Maresca per la Juve, il bergamasco Mazzoleni per il Napoli, mentre sarà Irrati, con l'ausilio del Var Rocchi, a dirigere il big match Milan-Lazio. Per i biancocelesti brutto precedente: i due arbitri, a parti invertite (con Irrati al monitor e Rocchi in campo), furono designati anche per il derby con la Roma perso 2-1. Ecco tutte le designazioni arbitrali della 22ª giornata di Serie A.



Chievo-Juventus (sabato ore 20.45) Maresca di Napoli (Var: Pasqua)

Crotone-Cagliari (domenica ore 15) Tagliavento di Terni (Var: Damato)

Fiorentina-Verona (domenica ore 15) Gavillucci di Latina (Var: Guida)

Genoa-Udinese (domenica ore 15) Pairetto di Nichelino (Var: Calvarese)

Milan-Lazio (domenica ore 18) Irrati di Pistoia (Var: Rocchi)

Napoli-Bologna (domenica ore 15) Mazzoleni di Bergamo (Var: Orsato)

Roma-Sampdoria (domenica ore 20.45) Banti di Livorno (Var: Massa)

Sassuolo-Atalanta (sabato ore 18) Valeri di Roma (Var: Manganiello)

Spal-Inter (domenica ore 12.30) Giacomelli di Trieste (Var: Fabbri)

Torino-Benevento (domenica ore 15) Mariani di Aprilia (Var: Abisso)