Serie A, arbitri 17ª giornata: Bologna-Juve a Banti

Doppio arbitro internazionale per Atalanta-Lazio, con Irrati in campo a dirigere la gara e Rocchi al Var: si punta sull'esperienza, dunque, per la partita più "difficile" della settimana considerando le polemiche nate lunedì sera dopo la sfida dell'Olimpico tra i biancocelesti e il Torino. Ecco tutte le designazioni della 17ª giornata.



Atalanta-Lazio (Irrati di Pistoia, Var Rocchi)

Benevento-Spal (Pasqua di Tivoli, Var Maresca)

Bologna-Juventus (Banti di Livorno, Var Doveri)

Crotone-Chievo (Pairetto di Nichelino, Var Abisso)

Fiorentina-Genoa (Calvarese di Teramo, Var Valeri)

Inter-Udinese (Mariani di Aprilia, Var Massa)

Roma-Cagliari (Damato di Barletta, Var Guida)

Sampdoria-Sassuolo (Gavilucci di Latina, Var Tagliavento)

Torino-Napoli (Mazzoleni di Bergamo, Var Fabbri)

Verona-Milan (Orsato di Schio, Var Aureliano)