Serie A, arbitri 10.ma giornata: c'è Di Bello per Chievo-Milan

Dopo il duro attacco al VAR nel post partita della gara col Genoa e la risposta piccata e pungente di Nicchi, Montella va a Verona per affrontare un Chievo in granforma in un match che potrebbe decidere il suo futuro sulla panchina del Milan e a dirigere i rossoneri ci sarà un arbitro esperto come Di Bello, con Damato al VAR. Per l'anticipo di martedì sera tra Inter e Samp, che potrebbe far volare i nerazzurri in testa alla classifica, designato Guida, mentre Juventus-Spal sarà diretta da Pasqua.

Ecco tutte le designazioni:

INTER – SAMPDORIA GUIDA TASSO – PASSERI IV: CALVARESE VAR: FABBRI AVAR: NASCA

ATALANTA – H. VERONA MARINELLI TONOLINI – DI LIBERATORE IV: ROS VAR: PAIRETTO AVAR: CRISPO

BOLOGNA – LAZIO MASSA LO CICERO – FIORITO IV: CHIFFI VAR: ORSATO AVAR: PERETTI

CAGLIARI – BENEVENTO IRRATI MARRAZZO – BELLUTTI IV: MARINI VAR: MARESCA AVAR: GIALLATINI

CHIEVO – MILAN DI BELLO RANGHETTI – TOLFO IV: DI MARTINO VAR: DAMATO AVAR: VALERIANI

FIORENTINA – TORINO MARIANI DI FIORE – LIBERTI IV: PEZZUTO VAR: GIACOMELLI AVAR: PINZANI

GENOA – NAPOLI MAZZOLENI PRETI – PAGANESSI IV: ILLUZZI VAR: DOVERI AVAR: ABBATTISTA

JUVENTUS – SPAL PASQUA SCHENONE – DEL GIOVANE IV: PILLITTERI VAR: GAVILLUCCI AVAR: MINELLI

ROMA – CROTONE MANGANIELLO VUOTO - GORI IV: SAIA VAR: ABISSO AVAR: LONGO

SASSUOLO – UDINESE TAGLIAVENTO CARBONE – BOTTEGONI IV: SERRA VAR: AURELIANO AVAR: DOBOSZ