Serie A, anticipo dodicesima giornata: Napoli-Lazio 1-1

Napoli e Lazio saranno protagoniste fino alla fine del campionato: questa l'impressione finale suscitata dall'anticipo del San Paolo terminato 1-1. Due squadre forti, fisiche e organizzate, capaci di mettere in pratica gli insegnamenti dei propri allenatori in tutte le fasi del match. Gli azzurri hanno creato di più, ma non si può assolutamente dire che i biancocelesti tornino a casa con un punto immeritato. Grazie al pareggio, la squadra di Simone Inzaghi aggancia almeno momentaneamente il Milan al terzo posto, a più uno sugli uomini di Maurizio Sarri, rimasti a secco di vittorie nelle ultime tre match tra Serie A e Champions League.



NAPOLI-LAZIO 1-1 (tabellino e cronaca)



Basta un minuto per regalare le prime due emozioni della gara: Immobile scalda i guantoni a Reina e sul successivo capovolgimento di fronte Mertens sfiora di destro il palo. Le due squadre si difendono e le occasioni sono davvero poche. Al 13' ci prova Insigne, ma Marchetti è bravo a respingere la sua botta da fuori area. Il Napoli sembra crederci di più e, al 25', sfiora ancora il vantaggio con Mertens su punizione. Al 39' gli azzurri provano a spaventare gli avversari con un'incursione di Zielinski, ma sul suo cross non riescono a intervenire né Mertens né Insigne. Si va al riposo sullo 0-0, dopo 45 minuti privi di grandi emozioni.



Nella ripresa è tutta un'altra storia: tra il 47' e il 48', Immobile va vicino due volte all'1-0: bravo Reina nella prima occasione, impreciso l'attaccante nella seconda. Al 50' arriva la replica di Mertens, Marchetti però non si fa sorprendere. Ci pensa Hamsik allora a sbloccare la partita al 52' con un sinistro incrociato imprendibile. Terzo gol in campionato per lo slovacco, che tocca quota 50 centri al San Paolo. La reazione della Lazio è immediata: Keita piega le mani di un Reina tutt'altro che impeccabile e al 54' il risultato è di nuovo in parità. Il senegalese realizza il quarto gol della sua stagione, pareggiando il bottino totale della scorsa annata in 31 presenze. Gli azzurri si ributtano all'attacco e Marchetti è super al 57' su Hamsik e poi al 62' su Hysaj. Gli allenatori provano a dare una scossa: Sarri inserisce Gabbiadini per Insigne, Inzaghi cambia modulo passando dal 3-5-2 al 4-3-3, ma non succede praticamente più nulla. Al San Paolo finisce 1-1 e a sorridere sono soprattutto gli ospiti.