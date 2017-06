Serie A, anche Roma-Lazio alle 12.30, Roma-Juve in notturna

Anche il derby di Roma all'ora di pranzo come quello di Milano. La Lega di Serie A ha infatti comunicato il calendario dei prossimi anticipi e posticipi, e la 15/a giornata di ritorno prevede appunto che Roma-Lazio si giochi domenica 30 aprile con inizio alle ore 12.30. Il posticipo di quel turno sarà Inter-Napoli. La possibile sfida scudetto Roma-Juventus si giocherà in posticipo serale (ore 20.45) domenica 14 maggio.



Questo il calendario degli anticipi e dei posticipi del campionato di Serie A (34/a, 35/a e 36/a giornata):



34/a giornata



Sabato 29 aprile ore 18: Torino-Sampdoria

Sabato 29 aprile ore 20.45: Atalanta-Juventus

Domenica 30 aprile ore 12.30: Roma-Lazio

Domenica 30 aprile ore 20.45: Inter-Napoli

In caso di qualificazione della Juve alle semifinali di Champions, la partita con l'Atalanta verrebbe anticipata al venerdì, e l'orario d'inizio di Toro-Samp del 29 slitterebbe alle 20.45.



35/a giornata



Sabato 6 maggio ore 18: Napoli-Cagliari

Sabato 6 maggio ore 20.45: Juventus-Torino

Domenica 7 maggio ore 12.30: Udinese-Atalanta

Domenica 7 maggio ore 20.45: Milan-Roma.

In caso di qualificazione della Juve alle semifinali di Champions League con gara di andata in programma martedì 2 maggio 2017, il derby dei bianconeri contro il Torino potrebbe essere anticipato a venerdì 5 maggio 2017 alle ore 20.45. In tal caso, Napoli-Cagliari si disputerebbe sabato 6 maggio alle ore 20.45.



36/a giornata

Sabato 13 maggio ore 18: Fiorentina-Lazio

Sabato 13 maggio ore 20.45: Atalanta-Milan

Domenica 14 maggio ore 12.30: Inter-Sassuolo

Domenica 14 maggio ore 20.45: Roma-Juventus