Serie A, anche Cassano contro il Var: "Una pagliacciata"

L'ultimo weekend di Serie A, caratterizzato da tanti errori evidenti di arbitri e Var, ha scatenato tutti gli oppositori della tecnologia nel calcio, ai quali si aggiunge anche Antonio Cassano: "Il VAR? Non mi piace, è una pagliacciata. Io lo toglierei, non si può più esultare e ogni decisione fa perdere troppo tempo. Lasciamo sbagliare gli arbitri, non c’è problema, l’importante è che si facciano le cose in buona fede. Gli arbitri sbagliano, chi è bravo continua e chi è scarso cambierà lavoro" ha detto Fantantonio durante la puntata di Tiki Taka.

Non solo Var, Cassano parla anche della lotta a due per lo scudetto: "Il Napoli gioca bene ma ha una rosa corta, la Juve ha più qualità ed è più forte. Gli azzurri se la giocheranno fino alla fine, ma ho l’impressione che alla fine si ripeterà lo stesso film degli ultimi sei anni. All’inizio del campionato avevo detto che avrebbe vinto l’Inter e ho portato male: speriamo che arrivi in Champions". "A me piacciono molto gli allenatori come Allegri - ha spiegato Cassano - che lasciano spazio all’inventiva e che dopo la trequarti lasciano fare le giocate agli attaccanti. Sarri invece fa un gioco in cui tutti sanno cosa fare, fa tre ore di tattica al giorno ed è molto dura. Ha degli ottimi giocatori ma non dei campioni. Se avesse fatto il Mondiale avrebbe smesso al 100% ma così penso che voglia continuare.".

A proposito di campioni, il discorso vira su Gigi Buffon: "Secondo me prima era convinto di smettere, ora ha mille dubbi in testa. Non è ancora arrivato il suo momento, può ancora fare al differenza, ama il calcio ed è giusto che continui, come insegna Federer. Già l’anno scorso con il ritiro di Totti guardo il 40% di partite in meno, se mi togliete anche Buffon mi do all’ippica. Se avesse fatto il Mondiale avrebbe smesso al 100% ma così penso che voglia continuare".

Infine qualche battuta sul suo futuro: "Vorrei un’ultima sfida, vorrei qualcuno che si fidi di me e mi dia un’ultima occasione senza paura delle ‘Cassanate’. Ma l’occasione la vorrei scegliere io, non voglio andare in Cina o in Brasile, vorrei restare vicino a casa in Italia. Vorrei un allenatore che si fidi al 100% di me e una società che creda in me, con gran divertimento, io non gioco per i soldi. Un ritorno a Bari? Sarei troppo lontano dai miei figli e da mia moglie".