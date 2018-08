Serie A, altro che rivoluzione: dalla Juve alle altre è tutto uguale

Eravamo pronti alla rivoluzione. Perché l’ultimo mercato ci aveva detto che questo sarebbe stato l’anno in cui tutto sarebbe cambiato. E invece no. Siamo solo alla prima giornata, ma per ora basta leggere i risultati per capire che questa somiglia ancora troppo alla solita, vecchia storia. La Juve vince. E lotta sempre fino alla fine. Ronaldo non segna, ed è comunque una notizia. Ma il punto è proprio questo: CR7 sta prendendo le misure della Seria A. E quando ci riuscirà, la sensazione è che per gli altri ci sarà poco da fare.



"Ma voi ci credete allo scudetto?", è stato chiesto ai tifosi dell'Inter dopo la sconfitta col Sassuolo: "Sì, allo scudetto della Juve!", ha risposto uno di loro, sorridendo. È ancora troppo presto per sentenze e giudizi, ma intanto la prima giornata ci dice che l’Inter dovrà lavorare su se stessa ancora un bel po’, per recitare la parte dell’anti-Juve. Col Sassuolo perde e delude per non gioco e mancanza di personalità. Dalbert è un disastro, i nuovi innesti non aggiungono nulla. Senza Skriniar in difesa si balla, mentre il tango argentino, quello della coppia Lautaro-Icardi, non parte neanche per sbaglio.



E allora, lo spartito è quello che conosciamo a memoria: col Napoli che pare una sinfonia e nonostante il gol del solito Immobile, batte la Lazio con i suoi tenori e con i movimenti di Sarri: taglio di Insigne per Callejon e palla per Milik nell’azione perfetta. E poi ancora Insigne col pennello, a dipingere l’ennesimo capolavoro, vecchio stile. La Roma col Toro fatica, Pastore non incide, Kluivert invece sì. Ma alla fine la squadra di Di Francesco fa festa con lo schema più efficace: palla a Dezko e s’abbracciamo. Insomma, in attesa del Milan, tutto sembra immutato, cristallizzato. Fermo allo scorso campionato. Come si dice: tanto rumore per nulla.