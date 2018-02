Serie A, allerta meteo a Crotone: a rischio la sfida con l'Atalanta

Crotone-Atalanta a forte rischio causa maltempo. È quanto scrive Tuttosport, secondo cui l'anticipo della 24esima giornata di Serie A, previsto per oggi alle ore 18, sarebbe a forte rischio a causa delle forti piogge che stanno colpendo la Calabria.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino meteo con allerta arancione per le prossime 24 ore, tanto che il Comune di Crotone ha scritto un comunicato in cui "raccomanda prudenza e massima collaborazione". In queste ore la situazione in città sarà costantemente monitorata, si attende la riunione della Prefettura per capire se ci siano le condizioni per il regolare svolgimento della partita. La decisione definitiva sarà presa dal Prefetto, Cosima Di Stami, dopo aver parlato con gli uffici preposti della Protezione Civile locale.