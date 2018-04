Serie A, allerta arancione per Genoa-Milan

La Protezione Civile della regione Liguria ha diramato un'allerta arancione, la terza in una scala di pericolosità da uno a quattro ("Piogge e temporali diffusi") anche per la giornata di domani: condizioni meteo al limite dunque ma che non dovrebbero mettere a rischio Genoa-Milan di domani alle 18. Se il meteo non avrà ulteriori evoluzioni negative (in caso di allerta arancione il rinvio non è automatico, eventualità certa solo in caso di allerta rossa) la partita di Marassi quindi si disputerà.



L'eventuale rinvio di Genoa-Milan creerebbe un nuovo problema nei calendari, già saturi per il rinvio della 27.a giornata. La Lega di Serie A potrebbe ricevere una mano indiretta dall'eventuale eliminazione dei rossoneri - che già non sanno quando recupereranno il derby contro l'Inter - dall'Europa League anche se c'è tutta una gara di ritorno da giocare contro l'Arsenal.