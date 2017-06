Serie A: alla Roma basta un autogol, Immobile lancia la Lazio

Nessuna grossa sorpresa nelle partite della domenica pomeriggio di serie A: la diciannovesima giornata regala vittorie di misura a Roma e Lazio, mentre l'Atalanta dilaga a Verona e Sassuolo-Torino non si fanno male. I giallorossi soffrono ma espugnano meritatamente Marassi grazie ad un'autorete di Izzo e si portano a un punto dalla Juventus che però deve recuperare due partite. Bene anche i bianconcelesti che si riportano in scia al Napoli con una rete di Immobile e hanno la meglio sul Crotone, ancora una volta battuto nei minuti finali. Tutto facile per l'Atalanta a Verona, poker contro il Chievo lanciato da una doppietta di Gomez e ritoccato da Conti e Freuler. Nessuna rete in Sassuolo-Torino.

CHIEVO-ATALANTA 1-4 (Cronaca, tabellino e classifiche)

Senza Caldara, senza Gagliardini, senza Kessié, l'Atalanta sembra anche più forte. Complice un Chievo ancora stordito dalla prima gara dell'anno, i bergamaschi dilagano già nel primo tempo. Dopo quattro minuti inizia il Papu Gomez-show, triangolo perfetto con Petagna e Freuler e appoggia facile facile per l'1-0. Il raddoppio al 23', questa volta il capitano nerazzurro spiazza di destro Sorrentino sfruttando un cross di Spinazzola. Il tris sulla chiusura di tempo, Gomez prova la tripletta ma è Conti ad approfittare della respinta del portiere gialloblù sul tiro dell'argentino. Al 61' può arrivare anche il poker ma Kurtic, dal limite dell'area, alza di sinistro. Così ne approfitta il Chievo per accorciare le distanze con il 102° gol in serie A di Pellissier, fortunato (partito in fuorigioco) e bravo a scartare Berisha e Toloi prima di insaccare. Gloria effimera, visto il poker di Freuler



GENOA-ROMA 0-1 (Cronaca, tabellino e classifiche)

Rossoblù meno arrembanti del solito in casa, ne approfittano i giallorossi che fanno la partita. Al quarto grande parata di Perin (poi costretto a uscire dal campo in lacrime per infortunio) sulla combinazione al volo Strootman-Dzeko. Nainggolan ci prova da fuori al quarto d'ora ma per sbloccare il match serve un autogol: sul tiro-cross di Bruno Peres, Izzo (alla seconda autorete stagionale) si trova sulla traiettoria e beffa Lamanna. Nel finale di tempo si fa vedere il Genoa ma la punizione di Ninkovic viene salvata da un ottimo Szczesny. Al 58' clamoroso palo di Dzeko su cross di Nainggolan, gran girata di testa del bosniaco. Al 92' Szczesny salva il risultato sulla grande girata di Ocampos



LAZIO-CROTONE 1-0 (Cronaca, tabellino e classifiche)

Inizio di partita lento, il meglio lo riserva la seconda metà di tempo con Festa e Marchetti protagonisti. Il sostituto di Cordaz prima ferma Immobile, poi viene graziato dalla traversa di Biglia (secondo penalty fallito in carriera) su calcio di rigore concesso per fallo di Stoian su Lombardi, infinesi supera due volte su Parolo. In mezzo, anche l'ottimo intervento del collega biancoceleste su Falcinelli che colpisce al volo da due passi trovando il riflesso dell'avversario. De Vrij ci prova con il classico colpo di testa da angolo in apertura di ripresa, pallone ancora fuori ma sono gli ospiti a rendersi più pericolosi: clamoroso contropiede al 69', Rohden insacca ma il gol viene annullato per fuorigioco. E' Immobile a spezzare il fortino del Crotone che, come altre volte, crolla proprio nel finale.



SASSUOLO-TORINO 0-0 (Cronaca, tabellino e classifiche)

I granata fanno la partita ma entrambi i portieri rimangono sostanzialmente inoperosi. Le occasioni più grandi del primo tempo sono per Belotti (Controllo e tiro fuori al 32', spettacolare semirovesciata al 44' che esce di poco) e Ricci, colpo di testa a lato sul cross di Ragusa. Nella ripresa l'emozione più grande è il rientro in campo di Berardi dopo 4 mesi, una ventina di minuti per l'attaccante italiano. Nel finale entra anche Iturbe, ma è Iago Falque ad andare vicino al gol con una punizione velenosa che dà solo l'llusione di entrare in rete.