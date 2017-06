Serie A: a Sarri "fa schifo", ma il lunch match fa bene al calcio

"Giocare alle 12.30 mi fa schifo". Con questa frase pronunciata da Maurizio Sarri, aggiunta alla decisione di far giocare per la prima volta il derby della Madonnina all'ora di pranzo, si è riacceso in Italia il dibattito sul cosiddetto 'campionato spezzatino'. Un dibattito mai veramente chiuso da quando, sette anni fa, è stato introdotto anche in Serie A il lunch match, ma è un dibattito che sembra sterile.

Come sottolinea il Corriere dello Sport nella versione odierna, infatti, il calcio all'ora di pranzo è un affare per tutti: squadre, tv, tifosi e mercati esteri. Stando ai dati riportati dal quotidiano, gli stadi in media sono più pieni e soprattutto più frequentati da famiglie e bambini e anche le televisioni gongolano. Gli ascolti medi di Sky e Premium sono ottimi (605mila spettatori la prima, 556mila la seconda che però in stagione ha trasmesso solo 18 partite su 24) e di conseguenza anche le squadre ne guadagnano.

Infine i mercati esteri. Quello più importante è quello asiatico, che però veniva troppo penalizzato dal precedente orario e così a partire dal 2010 c'è stata la svolta (il debutto con Brescia-Palermo) e ora le 12.30 portano benefici all'Italia sul fronte di share e prodotto esportato. E ovviamente anche i club ne guadagnano.

Insomma, Sarri si metta l'anima in pace, il lunch match fa bene al calcio e la Lega Serie A intende andare avanti con questa tradizione anche nelle prossime stagioni.