Serie A, a Genova vince il diluvio: rinviata Genoa-Fiorentina

Genoa-Fiorentina è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi a causa del diluvio che ha colpito Genova e Marassi. L'arbitro Banti, dopo minuti di acqua violenta e grandine, ha deciso di fermare il match al 27° minuto per poi tentare di riprendere il gioco dopo mezz'ora ma senza successo. I 63 minuti mancanti potrebbero anche essere giocati già lunedì, per non intasare un calendario già pieno di impegni.



Il rinvio dà una mano più ai viola che ai padroni di casa, visto che i rossoblù di Juric avevano destato una impressione migliore andando anche vicini al vantaggio con Laxalt (colpo di testa al 24° finito sulla traversa). Poco dopo, punizione centrale di Ilicic bloccata da Perin e l'arrivo della grandine e il fischio di Banti.