Serie A, 7-1 dell'Inter all'Atalanta. Il Napoli batte 3-0 il Crotone

Nella 29.a giornata di Serie A l'Inter travolge 7-1 l'Atalanta a San Siro (triplette di Icardi e Banega e sigillo di Gagliardini) salendo così momentaneamente al quarto posto a quota 54, a -5 dalla Roma (impegnata questa sera a Palermo) e a -6 dal Napoli, che batte 3-0 il Crotone al San Paolo (doppietta di Insigne e gol di Mertens). Ancora più larga la vittoria del Chievo sull'Empoli (4-0). Successo anche per l'Udinese (3-1 a Pescara). La Fiorentina esulta nel recupero contro il Cagliari: decide Kalinic.



CHIEVO-EMPOLI 4-0 (cronaca e tabellino)

Al 22' Inglese porta avanti i veneti girando al volo in area su cross di Cacciatore e al 40' Pellissier raddoppia grazie a un'impercettibile deviazione aerea da pochi passi (assist di Birsa). Nella seconda frazione Birsa arrotonda il risultato al 75' inserendosi perfettamente in area avversaria dopo la spizzata di Inglese e all'89' Cesar fissa il punteggio sul 4-0.



FIORENTINA-CAGLIARI 1-0 (cronaca e tabellino)

Partita ricca di emozioni fin dalle prime battute al Franchi: Borriello mette i brividi a Tatarusanu mentre sul fronte opposto Kalinic spreca a tu per tu con Rafael. Con il trascorrere dei minuti i viola prendono campo affidandosi alla buona vena di Bernardeschi e Saponara. La gara però resta inchiodata sullo 0-0 anche perché Kalinic non sembra essere in giornata. Nel secondo tempo Tatarusanu respinge il sinistro velenoso di Borriello, decisamente il più pericoloso del Cagliari. Chiesa e Tello replicano per i viola: Rafael è attento. Nel finale succede di tutto: ospiti a un passo dal colpaccio (palo di Sau) e rete di Kalinic al 92' (colpo di testa su assist di Tello).



INTER-ATALANTA 7-1 (cronaca e tabellino)

I bergamaschi si presentano a San Siro con personalità sfiorando il vantaggio: il sinistro del Papu Gomez esce di un soffio. Al 17' sono però i padroni di casa a passare: Icardi supera Berisha di sinistro dopo una punizone di Banega respinta dalla barriera. La squadra di Gasperini subisce il colpo: Berisha atterra Icardi e l'attaccante argentino dal dischetto non sbaglia al 23' (gol col cucchiaio). Il numero 9 firma quindi la sua personale tripletta al 26' di testa su cross di Banega. Proprio il centrocampista argentino sale in seguito in cattedra realizzando la quarta e quinta rete (girata in area al 31' e tap-in di sinsitro su assist di Candreva al 34'). L'Atalanta è travolta dall'ondata interista senza essere in grado di opporre la minima resistenza. Soltanto al 42' sussulto della Dea: Freuler si inserisce centralmente e batte Handanovic. Nella ripresa il copione resta identico: ogni volta che attacca, l'Inter fa male. Gagliardini realizza la sua prima rete (destro all'incrocio) a San Siro contro la sua ex squadra al 52'. Gli ospiti reagiscono (Gomez impegna Handanovic) ma al 67' la punizione di Banega vale il 7-1. Gasperini esce dal Meazza con un passivo pesantissimo.



NAPOLI-CROTONE 3-0 (cronaca e tabellino)

La squadra di Sarri, come era prevedibile, cerca subito il gol: Cordaz è strepitoso sul destro a giro di Insigne. Il Crotone viene schiacciato nella sua metà campo e tuttavia spaventa il San Paolo al 17': il sinistro di Trotta lambisce il palo. I campani, scampato il pericolo, insistono ma non riescono a superare il fortino avversario fino al 30', quando l'arbitro Mariani concede rigore per intervento di Sampirisi su Insigne. Dagli 11 metri il numero 24 sigla l'1-0. Gli azzurri, trovato il vantaggio, controllano e tentano di chiudere i conti: Cordaz salva su Callejon e Rog va vicino al bersaglio grosso. Al ritentro dagli spogliatoi Falcinelli costringe Reina al super intervento e sul corner seguente Dussenne spreca calciando debolmente. La risposta dei padroni di casa è affidata a Pavoletti, molto impreciso sotto porta. Il Napoli fatica a controllare il vantaggio e Sarri decide di inserire Zielinski e Mertens per Rog (che in precedenza aveva rischiato il rosso) e Pavoletti. Il belga al 66' raddoppia su rigore (concesso per fallo di Dussenne ai danni di Hamsik). Ci pensa quindi Insigne a mettere in cassaforte i tre punti al 70' (filtrante di Jorginho e diagonale vincente dell'attaccante).



PESCARA-UDINESE 1-3 (cronaca e tabellino)

Zapata sblocca il match al 20' sfruttando di testa il traversone dalla destra di Widmer. Il 2-0 è opera di Jankto al 52': il centrocampista ceco incrocia con il mancino al termine di uno schema orchestrato da Hallfredsson. I bianconeri dilagano al 55': Thereau batte Bizzarri, beffato dalla deviazione di Bovo. Utile solo per le statistiche il gol di Muntari a 7' dal termine.