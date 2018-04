Serie A, 37.a giornata: Roma-Juve e Samp-Napoli in contemporanea

Ora è ufficiale: le due gare che potrebbero chiudere definitivamente la corsa scudetto o magari riaprirla clamorosamente si giocheranno in contemporanea. La Lega, accogliendo la richiesta del Napoli, ha stabilito anticipi e posticipi della 37esima giornata di Serie A fissando Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli alle 20.45 di domenica 13 maggio. I bianconeri, in teoria, potrebbero laurearsi campioni d'Italia già il prossimo weekend se dovessero vincere col Bologna e se gli azzurri dovessero perdere col Torino scivolando a -7. Oppure, facendo sei punti nelle prossime due partite tra Bologna e Roma, conquisterebbero il titolo senza bisogno di "gufare" i rivali.



Alle 18 della domenica è in programma lo scontro diretto Atalanta-Milan, valido per la qualificazione di Europa League, mentre sabato 12 maggio si giocheranno prima Benevento-Genoa (ore 18), gara che sarà priva di motivazioni di classifica con i sanniti già retrocessi e i grifoni già salvi, mentre alle 20.45 scende in campo l'Inter contro il Sassuolo. Le restanti gare Bologna-Chievo, Crotone-Lazio, Fiorentina-Cagliari, Torino-Spal e Verona-Udinese si giocheranno domenica alle 15.