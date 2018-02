Serie A, 23esima giornata: le probabili formazioni LIVE

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Zapata, Quagliarella All.: Giampaolo. Panchina: Belec, Tozzo, Andersen, Strinic, Regini, Capezzi, Sala, Verre, Alvarez, Kownacki, Caprari. Squalificati: - Indisponibili: Praet Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Ansaldi; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Belotti, Niang. All.: Mihajlovic. Panchina: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Molinaro, Moretti, Acquah, Valdifiori, Bonifazi, Berenguer, Ljajic. Squalificati: - Indisponibili: Lyanco, Edera

INTER-CROTONE sabato alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Borja Valero, Vecino; Candreva, Brozovic, Perisic; Eder. All.: Spalletti. Panchina: Padelli, Berni, Dalbert, Santon, Ranocchia, Rafinha, Lisandro Lopez, Gagliardini, Karamoh, Pinamonti. Squalificati: - Indisponibili: Vanheusden, Icardi Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis, Mandragora; Ricci, Trotta, Nalini. All.: Zenga. Panchina: Festa, Simic, Faraoni, Ajeti, Rohden, Izco, Zanellato, Crociata, Budimir, Pavlovic, Suljic, Simy, Tonev. Squalificati: - Indisponibili: Tumminello, Stoian

VERONA-ROMA domenica alle 12:30 su PREMIUM SPORT HD



Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti, Verde; Petkovic, Matos. All.: Pecchia.

Panchina: Silvestri, Coppola, Fossati, Felicioli, Heurtaux, Souprayen, Calvano, Kean, Lee, F. Zuculini.

Squalificati: -

Indisponibili: Laner, Cerci, Zaccagni



Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, Strootman, Pellegrini; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Lobont, Fazio, Gerson, Jonathan Silva, Antenucci, Under, Defrel, Bruno Peres, De Rossi.

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Gonalons, Schick