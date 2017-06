Serie A, 23ª giornata: Atalanta e Lazio, gol per l'Europa

Gol e punti per l'Europa: la Lazio vince 6-2 a Pescara e scavalca temporaneamente l'Inter al quarto posto, l'Atalanta batte 2-0 il Cagliari e raggiunge la squadra di Pioli. Nel pomeriggio, dunque, arrivano altre brutte notizie per il Milan, sconfitto dalla Sampdoria e ora più lontano dalla zona Europa League. Nelle altre gare il Sassuolo vince 1-0 sul campo del Genoa, pari in Empoli-Torino (1-1) e Chievo-Udinese (0-0).



ATALANTA-CAGLIARI 2-0 - clicca qui per tabellino e cronaca

Terzo risultato utile consecutivo e quarta vittoria nelle ultime sei partite per l'Atalanta. Il trascinatore è ancora una volta il Papu Gomez, uno che dimostra di poter usare i social senza per questo essere meno incisivo in campo: la sua doppietta gli consente di eguagliare il record personale di 8 reti in campionato stabilito a Catania. L'argentino sblocca il risultato dopo appena 4 minuti sfruttando un assist dalla destra di Conti, il raddoppio al 18' con un meraviglioso destro a girare all'incrocio dei pali. Il Cagliari, in campo con una sola punta (Borriello), guadagna campo piano piano ma senza mai rendersi pericoloso e rischia di subire il terzo gol da Petagna che arriva con un soffio di ritardo sul tocco di Masiello. Nella ripresa l'Atalanta si limita a gestire il vantaggio senza mai rischiare e, anzi, sfiora il tris con Cristante, al debutto in nerazzurro, e con una grande azione di Petagna.



CHIEVO-UDINESE 0-0 - clicca qui per tabellino e cronaca

In una giornata piena di gol, a Verona si gioca l'unica gara senza grandi emozioni. L'Udinese non trova gli spazi concessi dal Milan la settimana scorsa, così De Paul e Thereau fanno fatica a mostrare le proprie qualità. Dall'altro lato il Chievo, con Castro in panchina e Cacciatore squalificato, appare senza mordente, tanto da concedere completamente l'iniziativa agli avversari nella ripresa: i friulani ci provano senza esito con Zapata, Thereau e Samir, poi nel finale giocano in 11 contro 10 per l'espulsione di Cesar. A quel punto arriva la migliore occasione con un colpo di testa di Ali Adnan deviato in angolo.



EMPOLI-TORINO 1-1 - clicca qui per tabellino e cronaca

Come accade quasi sistematicamente dall'inizio della stagione, l'inizio dei granata è arrembante: il pressing alto mette in difficoltà l'Empoli che all'11' capitola. Merito del solito Gallo Belotti, bravo a irrompere su una punizione tagliente di Ljajic e insaccare alle spalle di Skorupski. Il Toro commette anche l'errore di arretrare, così rischia per due volte di subire il pari, ma la rovesciata di Mchedlidze finisce di poco a lato e Hart salva in uscita su Krunic. L'inglese non può far nulla al 47, quando Ajeti prova il retropassaggio avventato, una "pozzanghera" ferma il pallone e favorisce l'inserimento di Pucciarelli che salta il portiere e fa 1-1. La ripresa è vibrante: Ljajic guadagna un rigore che Iago si fa parare da Skorupski, poi Mchedlidze va vicino al gol col piatto destro.



GENOA-SASSUOLO 0-1 - clicca qui per tabellino e cronaca

Sembrava a rischio la partita, lo è di più la pazienza dei tifosi del Genoa che vedono di nuovo perdere la loro squadra rivoluzionata dal mercato invernale: settima gara di fila senza successi. Con l'inedita coppia di centrocampo Cataldi-Hiljemark e il debutto di Palladino schierato addirittura titolare insieme a Pandev e Simeone nel tridente, i grifoni vanno in difficoltà contro l'organizzazione di un Sassuolo ritrovato, creano poco e sono anche sfortunati nel subire gol alla prima occasione per gli avversari: bellissimo il tiro al volo di Pellegrini sugli sviluppi di un calcio di punizione. Per il centrocampista terzo gol nelle ultime quattro partite in cui è sceso in campo e quinto stagionale. Prima dell'intervallo lo stesso Pellegrini sfiora il bis, ma Lamanna glielo impedisce, poi è Duncan a vanificare un contropiede nato da un errore di Izzo. Nella ripresa il Genoa rischia qualcosa sulle ripartenze, ma gioca decisamente meglio e sfiora il pari più volte: Gentiletti colpisce una traversa e Pandev manda a lato sulla respinta, poi uno dopo l'altro ci provano senza esito Laxalt, Palladino e Hiljemark. Ma l'assalto finale è improduttivo, Simeone per una volta resta a secco e il Sassuolo fa festa sfiorando anche il bis con Politano.



PESCARA-LAZIO 2-6 - clicca qui per tabellino e cronaca

La Lazio si rimette in marcia dopo due sconfitte consecutive e vince una partita spettacolare nella quale ha concesso fin troppe occasioni al Pescara. La gara sembrava in ghiacciaia al 14', quando i biancocelesti erano già avanti 2-0 grazie a una doppietta di Parolo, bravo a insaccare di testa sul cross di Felipe Anderson e sul corner di Biglia. Poi l'improvviso blackout: Benali accorcia le distanze al 29, Marchetti para un rigore calciato malissimo da Caprari, al 41' Brugman pareggia con un gran sinistro al volo. Il Pescara dimostra di non volersi arrendere nonostante una classifica ormai deficitaria, ma nella ripresa crolla: il 3-2 è ancora opera di Parolo che mette dentro da due passi (sempre di testa), dopo una respinta di Bizzarri. Poi, prima del poker di Parolo (primo in carriera), in contropiede arrivano i gol di Keita e Immobile: Ciro non esulta e si prende anche l'applauso di tutto il pubblico.