Serie A 2018/19, ufficiali le date: inizio il 19 agosto, fine il 26 maggio

La Lega di serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione 2018/19: la prima giornata di campionato sarà il 19 agosto mentre l'ultima il 26 maggio 2019. Tre i turni infrasettimanali (26 settembre, 26 dicembre e 3 aprile) mentre saranno sei le soste (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo per le nazionali mentre 6 e 13 gennaio per turno di riposo).



Nel comunicato della Lega, anche le date della Coppa Italia 2018/19: primo turno il 29 luglio, secondo il 5 agosto, terzo il 12 agosto, quarto il 5 dicembre, gli ottavi il 13 gennaio, i quarti il 30 gennaio, le semifinali tra 6 e 27 febbraio mentre la finale sarà 25 aprile. La Supercoppa Italiana a gennaio ma ancora in una data da definirsi.