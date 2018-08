Serie A 2018/19, il VAR sui maxischermi degli stadi

Novità negli stadi italiani a partire dalla stagione 2018/19 di serie A: sui maxischermi degli stadi sbarcherà il VAR, potranno essere mostrati i filmati al pubblico ma solo una volta presa la decisione ed in ogni caso a gioco fermo. Non potranno essere trasmesse azioni controverse per fuorigioco o falli, le immagini saranno trasmesse una sola volta e mai in fase rallentata.



Le regole della serie A in merito a questa introduzione sono chiare: niente filmati che possano impattare sullo svolgimento del gioco, che possano mostrare disordine pubblico o materiale (striscioni offensivi per esempio) sugli spalti o sul campo o che possano minare l'autorità dell'arbitro, dei calciatori o di qualsiasi altra figura presente allo stadio.



Le immagini saranno relative ad azioni live della gara, gol convalidati, chiara occasione da gol (parata, legni o tiri fuori), gol non gol.