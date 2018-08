Serie A 2018/19, gli arbitri della prima giornata

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di serie A 2018/19, che si disputerà nel weekend. Pasqua dirigerà l'esordio di Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus, c'è Banti per il big match Lazio-Napoli. Piccinini chiuderà il turno in Atalanta-Frosinone di lunedì sera.



TUTTE LE DESIGNAZIONI:

Chievo-Juventus (sabato ore 18.00): Pasqua; Var: Mazzoleni Avar: Marrazzo

Lazio-Napoli (sabato ore 20.30): Banti; Var: Rocchi Avar: Di Liberatore

Torino-Roma (domenica ore 18.00): Di Bello; Var: Massa Avar: Tonolini

Empoli-Cagliari: Chiffi; Var: Pairetto Avar: Tolfo

Bologna-Spal: Giacomelli; Var: Nasca Avar: Vuoto

Milan-Genoa: Maresca; Var: Irrati Avar: Mondin

Parma-Udinese: Calvarese; Var: Aureliano Avar: Schenone

Sampdoria-Fiorentina: Doveri; Var: Guida Avar: Alassio

Sassuolo-Inter: Mariani; Var: Valeri Avar: Del Giovane

Atalanta-Frosinone (lunedì ore 20.30): Piccinini; Var: Fabbri Avar: Lo Cicero