ROMA-SASSUOLO 1-0 CRONACA E TABELLINO Di Francesco sfida il suo passato con Schick titolare, la Roma prova a partite forte, ma l'avvio è equilibrato, il Sassuolo non rinuncia a giocare e Politano impegna Alisson. Rispetto alle ultime gare i giallorossi creano meno occasioni da gol, ma giocano stabilmente nella metà campo neroverde e alla mezz'ora riescono a sbloccare grazie all'ex Pellegrini, che mette in rete il suggerimento di Dzeko e non esulta. Il Sassuolo si difende e prova a graffiare in contropiede, nel finale di primo tempo un errore di Schick (l'ennesimo) lancia il contropiede degli ospiti, ma Ragusa tira in bocca ad Alisson.

ATALANTA-CAGLIARI 0-2 CRONACA E TABELLINO Gasperini fa ampio ricorso al turnover (fuori Berisha, Caldara e Cristante) e in avvio viene punito subito da Pavoletti, che salta indisturbato su corner e batte Gollini di testa siglando l'1-0 (5'). L'Atalanta risponde subito e crea occasioni in serie con un ispirato Papu Gomez, ma i nerazzurri si sbilanciano troppo e a metà della prima frazione vengono puniti in ripartenza dai sardi: Farias serve per Padoin, che batte Gollini e non esulta. I nerazzurri continuano a fare possesso e a mantenere il pallino del gioco, ma la manovra non è sempre fluida e il Cagliari può difendersi senza troppi patemi fino all'intervallo.

TORINO-GENOA 0-0 CRONACA E TABELLINO Mihajlovic deve fare i conti con ben 8 assenze e schiera Niang da centravanti, Ballardini lascia ancora in panchina Lapadula e conferma Pandev. L'inizio è molto equilibrato, la prima vera occasione è per NIang, ma il suo sinistro a giro finisce alto (15'). L'ex Milan sembra ispirato, sul suo cross Iago Falque arriva con un attimo di ritardo prima che Berenguer impegni Perin da fuori area. Intorno alla mezz'ora ancora gli stessi protagonisti, con il portiere rossoblu che vola a mettere in corner il tiro dell'attaccante granata. Molto meglio il Toro nella prima frazione, ma gli attaccanti granata sbattono tutti contro il muro eretto da Perin e si va al riposo sullo 0-0.

SAMPDORIA-SPAL 0-0 CRONACA E TABELLINO Giampaolo deve rinunciare a Zapata e lancia Caprari dal primo minuto, Semplici invece conferma la coppia Floccari-Antenucci. Inizio di primo tempo sottotono, con la Samp che prova a fare la partita e la Spal che si difende con ordine, il primo tiro, fuori, è di Quagliarella dopo 20'. La Samp ci prova anche con Caprari su punizione, ma l'occasione più netta dei primi 35' è il colpo di testa di Felipe su cui Viviano si supera (ci vuole la goal line technology per stabilire che non è gol). Nel finale di primo tempo ospiti ancora pericolosi su calcio da fermo, ma si va all'intervallo senza gol dopo un prmo tempo tutt'altro che divertente.

BOLOGNA-UDINESE 1-1 CRONACA E TABELLINO I bianconeri arrivano a Bologna lanciatissimi dopo 4 vittorie in fila, ma in avvio sono i padroni di casa ad essere più pericolosi. Bizzarri nega il gol a Destro dopo appena due minuti, poi è Verdi a fa venire i brividi alla retroguardia ospite. Il Bologna gioca meglio ed è in pressione costante sull'area dell'Udinese, i rossoblu protestano per un rigore che sembrava netto, poi su un'azione personale di Verdi trovano il vantaggio grazie a una sfortunata quanto decisiva deviazione di Danilo. Una volta in vantaggio il Bologna abbassa un po' il ritmo e l'Udinese prende campo, al 37' la difesa rossoblu si addormenta e Widmer, tutto solo, può battere di testa Mirante per l'1-1.