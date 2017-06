Serie A 2017-18: via il 20 agosto, in campo il 23 e il 30 dicembre

Il campionato di Serie A si giocherà anche il 23 e il 30 dicembre: lo ha deciso la Lega Serie A, in assemblea. All'ordine del giorno c'era il calendario della prossima stagione: il calcio d'inizio resta fissato al 20 agosto perché i presidenti hanno respinto l'ipotesi di anticiparlo al 13 come richiesto dal commissario tecnico della Nazionale Giampiero Ventura. Il c.t. avrebbe voluto preparare al meglio la sfida contro la Spagna valida per le qualificazioni al Mondiale del 2018 in programma il 2 settembre, ma non è stato accontentato.



Niente sosta natalizia, dunque: il campionato andrà avanti fino al 6 gennaio, poi si fermerà due settimane fino a sabato 21. I turni infrasettimanali feriali saranno disputati il 20 settembre, il 25 ottobre e il 18 aprile, ultima giornata il 20 maggio.