Serie A 2017-18, Tommasi vuole cambiare il calendario

C'è la possibilità che cambi di nuovo tutto nella prossima Serie A. Le novità sul calendario stabilite dall'assemblea di Lega non bastano ad accontentare le richieste dei calciatori, così il presidente dell'Aic Damiano Tommasi avanzerà una proposta per modificare alcune date: "Non so quali siano le facoltà del commissario e le possibilità di discutere un calendario già approvato dall'assemblea della Lega Serie A precedente all'intervento del commissario. Vediamo se c'è la possibilità".



Tommasi conferma, dunque, che non è abbandonata l'idea di modificare il calendario del periodo natalizio del prossimo campionato di Serie A. "Noi abbiamo proposto di giocare più o meno con lo stesso calendario condiviso con la Lega Pro e la Serie B, vediamo cosa ci dicono", ha detto prima dell'assemblea generale dell'Aic Tommasi, a cui andrebbe bene giocare il 23 e il 30 dicembre, aggiungendo un turno il 27 dicembre e togliendo quello del 6 gennaio, per riprendere il campionato il 28 gennaio, inserendo nella settimana precedente i quarti di coppa Italia, previsti dalla Lega a cavallo fra dicembre e gennaio.



"La proposta che avevamo avanzato non l'hanno discussa nell'assemblea in cui non si è eletto il presidente - ha ricordato l'ex centrocampista della Roma -. Qualche club era interessato, altri non so se lo sapessero: non abbiamo avuto feedback, si sa com'è la Serie A, non è così facile la situazione".